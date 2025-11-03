En una noche cargada de tensión en Núñez, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1 a 0 a River Plate en el estadio Monumental, en el cierre de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El único gol del encuentro lo marcó Luis Marcelo Torres, de penal, y el arquero Nelson Insfrán se vistió de héroe al contener un penal a Miguel Borja en el tramo final. El triunfo significó la salvación definitiva del Lobo, que evitó el descenso en una jornada épica.

El arranque del partido mostró a un River nervioso, con poca claridad para generar juego. Marcelo Gallardo apostó por un once alternativo, con varios juveniles, tras la eliminación reciente en la Copa Argentina. Ian Subiabre y Facundo Colidio fueron las cartas ofensivas iniciales, pero la lesión temprana del ex Tigre obligó al ingreso de Cristian Jaime a los 15 minutos.

Publicidad

Gimnasia, en tanto, esperó ordenado y apostó al contragolpe. La primera chance clara la tuvo Marcelo Torres, que no logró definir ante Armani a los 33 minutos. River respondió con un par de intentos de Juan Fernando Quintero desde la pelota parada, pero sin eficacia. El primer tiempo se fue 0 a 0 y con silbidos desde las tribunas, que reflejaron la impaciencia del público millonario.

En el complemento, la visita encontró premio a su orden y esfuerzo. A los 9 minutos, el VAR llamó al árbitro Arasa para revisar un contacto de Portillo sobre Merlini dentro del área. Tras la revisión, se cobró penal y Torres cambió la falta por gol con un remate potente al medio del arco. El 1-0 desató la euforia de los hinchas del Lobo, que soñaban con la salvación.

Publicidad

Gallardo reaccionó rápido y mandó a la cancha a Borja, Meza y Lencina en busca del empate. River adelantó líneas y empezó a jugar más cerca del área rival. Insfrán se lució en varias intervenciones, primero tapando un cabezazo de Portillo y luego volando para desviar un intento de Meza. Gimnasia resistía con coraje y cada despeje se festejaba como un gol.

Insfrán, héroe en el cierre

A los 57 minutos del segundo tiempo, River tuvo la gran oportunidad de empatar. Suso derribó a Martínez Quarta en el área y el árbitro sancionó penal, pero Miguel Borja se topó con un monumental Insfrán, que adivinó la dirección del remate y aseguró el triunfo platense. Fue la jugada clave del partido, la que selló una victoria histórica para el conjunto de La Plata.

Publicidad

En los minutos finales, el Monumental fue una olla a presión. Los hinchas de River explotaron con cánticos de bronca y pedidos de renovación. “Que se vayan todos” bajó desde las tribunas, reflejando un malestar general tras una seguidilla de malos resultados. El árbitro adicionó nueve minutos y el suspenso se estiró hasta el final, pero Gimnasia aguantó con garra y festejó su permanencia en Primera División.

Un triunfo que vale oro

Con esta victoria, Gimnasia aseguró su continuidad en la máxima categoría y cerró una campaña marcada por la lucha hasta el último minuto. El equipo dirigido por Leonardo Madelón sumó tres puntos vitales que lo alejaron definitivamente de la zona roja y, de paso, hundieron aún más el mal momento de River.