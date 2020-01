La Asamblea Legislativa de Bolivia aceptó la renuncia que presentó Evo Morales el 11 noviembre

El Parlamento boliviano, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), aceptó hoy la carta de renuncia a la Presidencia de Evo Morales que presentara el 11 de noviembre último, cuando se quedó sin el respaldo de las Fuerzas Armadas.



La aceptación de esta renuncia se produce a más de dos meses de haber sido presentada y a sólo un día de que venciera el mandato constitucional de Morales y de su vice, Álvaro García Linera, quien renunció el mismo día.



La titular de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa, que pertenece al MAS, presidió la García Linera, en una sesión en la que hubo airadas protestas de los bloques minoritarios, que no querían tratar las renuncias, que finalmente fueron aprobadas por mayoría.



El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera, también del MAS, explicó a los medios que ese partido decidió, tras una reunión de bancada, "aceptar" la renuncia de Morales y García Linera.



Hubo también discusiones internas en el MAS, porque un sector de parlamentarios que no estaban de acuerdo con ello, porque consideran que Morales fue víctima de un "golpe de Estado".



"Lo que tiene que primar en estos momentos es la paz en nuestro país, mantener la línea de la pacificación y que se tenga estabilidad social", manifestó la senadora Copa, citada por Efe.



Morales y García Linera renunciaron el 10 de noviembre en medio de protestas contra su Gobierno que denunciaban fraude en las elecciones del 20 de octubre, que les habían dado ganadores para un cuarto mandato consecutivo.



Evo Morales denuncia que hubo un golpe de Estado para derrocarlo, y que como no se había aceptado o rechazado su renuncia, su mandato seguía vigente hasta mañana, cuando se cumple el mandato constitucional.



A la renuncia de Morales y García Linera el mismo 10 de noviembre, pero que fueron presentadas al Parlamento un día más tarde, siguieron las de los presidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambos del MAS.



En su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, la legisladora Jeanine Áñez activó el mecanismo sucesorio que dejó roto el entonces oficialismo y asumió la Presidencia interina de Bolivia, en una sesión sin quórum.



Aquella sucesión, que se produjo tras dos días de vacío de poder, fue avalada por el Tribunal Constitucional.



Áñez firmó este pasado lunes una ley que prorroga el mandato del Gobierno interino y el del Legislativo hasta el juramento de las autoridades de ambos poderes que sean elegidas en los comicios generales del próximo 3 de mayo.