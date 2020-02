La Bancaria adhirió a la marcha de mañana y exigió investigación a quienes tomaron deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Bancaria (AB) exigió hoy "una exhaustiva investigación sobre las responsabilidades de quienes en representación del Estado tomaron deuda y de quienes prestaron para beneficiarse con fabulosas rentas y doblegar al pueblo argentino", y adhirió a la movilización de mañana hacia el Congreso Nacional que convocaron sindicatos, entidades sociales y partidos para repudiar la llegada al país de una misión del FMI.



Un documento firmado por los secretarios general y de Prensa del gremio, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, aseguró que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del ex presidente Mauricio Macri "son corresponsables del esquema económico-financiero que llevó a la Argentina a una situación de desastre y emergencia", por lo que "debe hacerse cargo de la inexcusable responsabilidad del prestamista que sabe que el deudor no podrá hacerse cargo en tiempo y forma" de sus obligaciones financieras, puntualizó.



La Bancaria respaldó la adhesión de sus 53 seccionales a otras convocatorias a realizarse en el interior del país y sostuvo que el organismo mundial de crédito contrarió sus propios Estatutos para financiar "una fuga de capitales equivalente al respaldo financiero que otorgó y, por lo mismo, debe hacerse cargo, al igual que las corporaciones financieras".



"El pago de la deuda no puede hacerse a costa del hambre, las necesidades básicas y los derechos de millones de niños y ancianos, de jubilados y de trabajadores, y no puede postergar la recuperación económica porque, además, no hay pago posible sin esa reactivación", señalaron los sindicalistas, quienes apoyaron al gobierno del presidente Alberto Fernández en "las gestiones que realiza ante los acreedores" extranjeros.



Los dirigentes gremiales sostuvieron también que "la decisión de endeudar al país para sostener un esquema que perjudicó a la mayoría de los argentinos degradó el entramado socio-productivo, destruyó empresas y puestos laborales, multiplicó la pobreza y condenó al hambre a millones de argentinos como parte de una estrategia del poder financiero".



"Ello sucedió durante la dictadura y también con gobiernos constitucionales, que dieron la espalda a sus compromisos electorales. El de Macri y asociados fue el peor de los ejemplos, porque recibió un país con un nivel de deuda muy bajo, como reconoció el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, que representó al FMI", concluyó el documento.