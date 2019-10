La bolsa subió 3,26%, en octubre ganó 20,39% y el dólar cerró en $63,228 y avanzó 5,7% en el mes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El S&P Merval subió 3,26% impulsado por el alza del dólar de mercado, el contado con liquidación (CCL) que trepó 2,3%, mientras que en el mes ganó 20,39%; en tanto que el dólar finalizó hoy en $63,228 y subió 5,7% en octubre.



Al cierre de hoy el índice líder de la bolsa porteña avanzó 15,52% en el año mientras que la divisa estadounidense subió desde el 28 de diciembre $24,379, con una suba de 62,7%.



En tanto, el riesgo país avanzó hoy 1,45% hasta los 2.238 puntos básicos como respuesta a la caída de los bonos en moneda extranjera.



El S&P Merval cerró hoy con avances generalizados, liderados por Central Puerto que ganó 14,97%, BYMA 11,29%, Cablevisión 11,29%, Holcim 10,16% y Grupo Financiero Valores 9,73%.



Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de bajas encabezadas por Mercado Libre (-5,4%), Ternium (-2,4%), Telecom Argentina (-2,2%),Transportadora Gas del Sur (-2,1%) y Despegar (-1,6%).



Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, resaltó que "hubo un flujo de pesos volcado a las acciones por la imposibilidad de comprar dólares" tras la imposición de los límites a la compra de dólares.



La tasa de Leliq (la tasa de política monetaria), cerró hoy en 68,002% y así el BCRA convalidó en octubre una baja de 103 puntos básicos.



Por el lado cambiario, el dólar cayó 20 centavos y cerró hoy a $63,228 promedio para la venta al público, mientras que en octubre subió $3,41 y en lo que va del 2019 ascendió $24,38.



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, explicó que en octubre el mercado de cambio se redujo a la mitad, "con el sector oleaginoso como el único vendiendo con un promedio de US$ 65 millones diarios".



El analista agregó que "el control de cambio quita la demanda de dólares pero también el incentivo de vender y generar oferta" y apuntó a "la brecha cambiaria" entre el dólar oficial y el de mercado fue "la protagonista del mes, al pasar de 15% a 40%".



"Estamos a mitad de camino de que la situación se salga de control. Históricamente, cuando la brecha supera el 80% la situación se descontroló", dijo y advirtió que "ya no hay un mercado de cambio y tampoco praxis monetaria que tenga influencia, ya que el cepo terminó con la política de tasas".



"Estamos en un escenario de desorientación y a la espera de que el trigo nos dé un respiro, si la amenaza de Brasil se cumple de suspender las compras de trigo, pasaremos un verano de terror, porque sin el trigo no hay quien venda dólares más que el BCRA", anticipó.



Por el lado del segmento renta fija, "los bonos en dólares volvieron a operar mayormente ofrecidos, principalmente los emitidos bajo legislación extranjera, dejando bajas de entre 30 y 50 centavos de dólar promedio para toda la curva mientras que los emitidos bajo legislación local dejaron subas de aproximadamente un dólar en promedio", indicaron desde Grupo SBS.



Los bonos en pesos "volvieron a mostrar algo de demanda cerrando la jornada con subas promedio de entre 2% y 5% tanto para la curva CER como para floaters", finalizaron.