La China Suárez le robó a Wanda Nara los trabajadores y se los llevó a su empresa de maquillaje
Juariu ha revelado un nuevo detalle del “Wandagate”, apuntando a una posible traición a Wanda Nara. La periodista, conocida por rastrear movimientos de famosos, notó una serie de coincidencias en fotos de protagonistas vinculados a la marca de cosméticos de la mediática empresaria argentina.
El hallazgo se produce justo cuando se confirmó que la actriz China Suárez está a punto de lanzar su propia línea de productos de belleza llamada Mitsumori.
Según expuso Juariu en sus historias de Instagram, la actriz habría recurrido a personas que anteriormente trabajaron junto a Wanda Nara en Wanda Cosmetics.
La influencer mostró cómo la China Suárez compartió imágenes desde el estadio del Galatasaray, en Turquía, acompañada de un grupo de colaboradores. Tras un análisis, Juariu señaló que varios de esos rostros coincidían con integrantes del equipo que había acompañado a Wanda en su etapa como empresaria cosmética.
Para respaldar sus dichos, Juariu publicó una captura de un posteo de Zaira Nara de 2022. En aquella publicación, Zaira había escrito: “Felicitaciones Wanda Nara y Wanda Cosmetics con todo este equipo que amo”, destacando la labor de los profesionales que ahora fueron vistos junto a la China Suárez.
