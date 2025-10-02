Política > Ayuda financiera
Caputo y su equipo partirán mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent
POR REDACCIÓN
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una delegación oficial que partirá mañana hacia Washington con el propósito de mantener un encuentro con Scott Bessent, figura clave en las negociaciones financieras internacionales.
La comitiva estará integrada también por José Luis Daza, Pablo Quirno y Santiago Bausili, quienes acompañarán a Caputo en las reuniones previstas para analizar distintas opciones vinculadas a la ayuda financiera que podría recibir Argentina.
En relación con el tipo de asistencia, Bessent aclaró que el apoyo que se busca no implicaría un desembolso directo de dinero, sino que consistiría en una línea de swap con límites establecidos. Esta herramienta financiera permitiría fortalecer el esquema económico argentino sin transferencias monetarias inmediatas.
Durante su estadía, la delegación argentina mantendrá diversas reuniones con el objetivo de obtener respaldo internacional y ampliar las alternativas de financiamiento y cooperación que contribuyan a robustecer las finanzas públicas del país.
La situación se mantiene en desarrollo y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los avances de esta misión diplomática y económica.
