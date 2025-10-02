Alertan sobre la importancia de elegir bien el limpiador facial para cuidar la piel

Esther Gaya, reconocida especialista en dermocosmética, enfatiza la importancia de seleccionar un limpiador facial acorde a las necesidades específicas de cada piel. “Es muy importante que escojas un limpiador que se adecúe a las necesidades de tu piel, si utilizas uno cualquiera puede arruinarte toda tu rutina de skincare”, señaló la experta.

En su reciente video, Gaya compartió una experiencia personal negativa con un limpiador de una firma coreana que le fue enviado antes del verano, entre varios productos de la marca. Comentó que los productos coreanos suelen enfocarse en lograr una piel hidratada, jugosa y repulpada, por lo que sus limpiadores suelen ser muy suaves.

Sin embargo, el limpiador en cuestión le provocó el efecto contrario. “En solo cuatro días consiguió obstruirme todos los poros de la zona” —dijo mientras mostraba la mandíbula y parte baja del pómulo— “y sacarme un montón de acné”. Gaya exhibió imágenes que evidencian cómo su piel se deterioró tras utilizar el producto durante varios días.

Ante esta experiencia, la especialista quiso enviar un mensaje claro a sus seguidores: si bien los limpiadores son esenciales, es fundamental prestar atención a sus ingredientes. “Utilizamos cualquier limpiador y luego nuestra piel se irrita, se obstruye y le damos la culpa al sérum o a la crema porque no nos fiamos en el limpiador”, explicó.

Para quienes tienen piel grasa o con tendencia acneica, Gaya recomienda optar por limpiadores suaves que contengan principios activos como ácido salicílico o zinc. Por ejemplo, el Daily D-Clog Pore-Clearing, un limpiador purificante con ácido salicílico de Olehenriksen, que tiene un valor aproximado de 29 euros.

En el caso de pieles normales a secas, la experta aconseja evitar ingredientes destinados a pieles grasas, ya que pueden resultar irritantes. En su lugar, sugiere productos con activos hidratantes y calmantes como ceramidas o pantenol, que ayudan a mantener la barrera cutánea.

Entre las opciones recomendadas para este tipo de pieles está la Vinohydra - Gelatina Limpiadora Hidratante de Caudalie, con un costo aproximado de 17 euros, y el Centella Cleansing Gel, un gel limpiador relajante con Centella Asiática de Erborian, valorado en 28 euros.

Finalmente, Esther Gaya insistió en la necesidad de elegir cuidadosamente el limpiador facial y revisar sus componentes para evitar daños en la piel. “Fijaros porque, de verdad, os puede arruinar toda vuestra rutina y vuestra piel”, concluyó la experta.