El Peronacho que arrasa en Argentina ya se consigue en San Juan
POR REDACCIÓN
Los Peronachos, el snack que se volvió viral en las últimas semanas por su sabor a choripán y su impronta política, ya se consigue en San Juan. El emprendimiento "Los días más felices" trajo a la provincia el producto que combina humor, pertenencia cultural y una propuesta gastronómica distinta.
En diálogo con San Juan en Noticias de Radio Mitre, Juan Pablo Cornejo, uno de los responsables del proyecto, explicó cómo fue la llegada al mercado local: “Hemos traído hace unas semanas y hemos dejado algunas muestras como para medir el mercado y la verdad que ha sido una gran sorpresa ver cómo la gente ha respondido”, señaló.
Según el emprendedor, el éxito se explica por varios factores: muchos se acercan por curiosidad, por afinidad política o simplemente como broma, pero terminan repitiendo la compra porque el sabor hace la diferencia. “Nosotros tenemos un sabor que tiene identidad cultural y política también, que es el Peronacho con sabor a choripán”, subrayó.
El diferencial no pasa solo por lo simbólico: quienes los prueban destacan que realmente logran transmitir el gusto al chimichurri y al clásico embutido argentino.
Dónde comprarlos en San Juan
Actualmente, los Peronachos se pueden conseguir con los feriantes de la Plaza Laprida. También hay distribución en Calingasta y Barreal, y próximamente estarán disponibles en almacenes y kioscos de Capital.
En cuanto al precio, el objetivo es mantenerlo accesible y competitivo. El valor sugerido es de $2.500, lo que, según Juan Pablo, los coloca por debajo de otras marcas reconocidas del mercado.
