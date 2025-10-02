Un hombre fue detenido tras robar ubn martillo demoledor

Un hombre de 34 años, acusado de cometer un robo en una vivienda del Barrio Capitán Lazo fue detenido por personal de la Comisaría 24ª. El hecho ocurrió cuando obreros que realizaban remodelaciones en el domicilio notaron el faltante de un martillo demoledor marca Makita.

Ante la situación, el propietario de la casa revisó las cámaras de seguridad y descubrió que el hurto había sido captado en las imágenes.

Con la denuncia realizada, personal policial inició la investigación bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad. Tras un intenso trabajo de búsqueda, se logró identificar al presunto autor y proceder a su detención.

Al momento de ser aprehendido, el delincuente llevaba una gorra y un par de zapatillas similares a los que se observaban en el registro fílmico. Finalmente, fue trasladado a la dependencia de la Comisaría 24°, donde quedó a disposición de la justicia provincial.