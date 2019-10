La Cicop convocó a un Congreso de Delegados, y hará asambleas por nuevas paritarias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) convocó para este viernes al Congreso de Delegados y a asambleas en todos los establecimientos en demanda de "la reapertura de paritarias y en rechazo al destrato a "los estatales". "No hubo ni hay respuestas a la crisis desatada luego de las PAS0 de agosto último; no hay voluntad de diálogo para resolver la degradación de los ingresos y tampoco hay salida a la falta de insumos, medicaciones y aparatología", aseguró un comunicado. Los dirigentes señalaron, además, que "los temas extrasalariales acordados en la última negociación se incumplieron, ya que el nuevo Reglamento de Residentes recorre la burocracia administrativa sin entrar en vigencia; los trámites por interinizaciones de becarios, cargos y concursos continúan demorados y la Mesa Técnica Previsional no avanzó en propuestas concretas, por lo que el Congreso decidirá los pasos a seguir". La Cicop aseveró que el Congreso de Delegados del viernes próximo también adoptará determinaciones respecto de la situación de la Federación de la actividad (Fesprosa) que lidera Jorge Yabkowski, ya que fueron excluidos "los representantes del gremio bonaerense y todas las decisiones son adoptadas por una llamada 'mesa chica'". "No hay debate sobre las posturas de la Fesprosa sobre los grandes temas sanitarios y sindicales, y no se impulsan las resoluciones institucionales, como la reforma estatutaria determinada por el Congreso Ordinario. Habrá elecciones el 1 de noviembre para renovar su conducción, por lo que la realidad de la entidad es sumamente grave", señaló. El gremio bonaerense, que reúne al personal de salud y profesional de 80 hospitales y centros de salud, provinciales y municipales, añadió en el documento que "los principios fundacionales de la Fesprosa fueron subvertidos en aras de necesidades personales".