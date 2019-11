La cónsul de Bolivia en Salta denunció amenazas de muerte

La cónsul de Bolivia en Salta, Jacqueline Mendieta, denunció hoy a través de su cuenta de Facebook que recibió amenazas de muerte y contra su familia mediante llamadas telefónicas, mensajes y en redes sociales, y pidió que "Dios se apiade de la nueva Bolivia y que envíe toda su justicia divina".



"Quiero denunciar de manera pública que estoy recibiendo amenazas de muerte por llamadas y por mensajes, y también en redes sociales, contra mí y mi familia, como si mi familia tuviera culpa de algo", publicó Mendieta, en su cuenta de Facebook.



La denuncia pública de la diplomática y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) se enmarca en la grave crisis institucional que atraviesa el vecino país, cuyo ex presidente Evo Morales renunció el domingo pasado y hoy se trasladó a México, en condición de asilado político.



Mendieta explicó que tiene "una mamá diabética y enferma" a la que "quieren atemorizar", tras lo que sostuvo que no está a favor de la violencia, "venga de donde venga", sino "a favor de la paz y la tolerancia" y aseguró que "nunca" le hizo daño a nadie .



"Respeté y luché contra la violencia de la mujer y todo tipo de violencia, como servidora pública, y lo digo con la frente muy en alto", dijo la diplomática boliviana, quien agregó que "muchas veces hasta me convertí en amiga de mis compañeros opositores en la Cámara de Diputados".



En su publicación, la cónsul precisó que por ser tolerante y respetar la manera de pensar de todos, no se va a callar y añadió: "esto ya es el colmo".



Asimismo, pidió que "Dios se apiade de este país y de las personas que con una mano toman la biblia para orar y con la otra amenazan y humillan. Que Dios se apiade de la nueva Bolivia y que envíe toda su justicia divina".



Mendieta publicó un comentario en el que una mujer la trata de "tarijeña vendidas al MAS", pregunta a qué hora "piensa presentar su renuncia" y asegura que "está feliz con su cargo en el consulado argentino".



En ese mensaje, la mujer manifestó: "metamos presión en su domicilio para que renuncie. Es hora que todos los masistas salgan por la puerta de atrás".