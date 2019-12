La crítica de Jorge Rial para el llanto de Pampita

Lo dijo por el llanto de la conductora en su programa, al responderle a su ex niñera por calificarla de "mala madre".

Pampita vuelve a estar envuelta en un escándalo tras la denuncia por maltrato e irregularidades por parte de su ex niñera, Viviana Benítez.

Tras un fin de semana de acusaciones mediáticas, la conductora habló este lunes en Pampita online y quebró en llanto cuando recordó una de las frases más duras de la ex empleada. Benítez había dicho que la modelo "no ve nunca a los hijos" y que se encerraba a llorar en su cuarto, por lo que dejaba a los niños con las niñeras.

El video de Pampita angustiada recorrió todos los medios y Jorge Rial opinó sobre eso este martes en Intrusos.

"Yo ayer sentí una sobrevictimización de Pampita en esto. Vi una sobrevictimización, creo que ella engancha el hilo y dijo ‘acá tenemos que pelar lo mejor que tenemos’. Para mí no es una mala madre… Bah, no sé. La verdad es que no puedo decir ni si es buena o si es mala madre", comentó.

Además, mencionó la frase de Pampita respecto a que no lleva a los hijos al colegio porque se acuesta a las dos de la mañana, luego de trabajar en el Bailando. "Cuando la escuché diciendo que trabaja hasta tarde, es verdad y es jodido. Pero hay miles de mujeres que por ahí se acuestan más tarde y se levantan temprano. Eso no es ni para criticar ni para aplaudir”, agregó.

“Hay una puesta en escena detrás de todo esto que yo estoy notando. Primero del lado de la acusadora, y una puesta en escena del abogado que lo vimos ayer con los mensajes del 'te doy, te saco' empiezan a revolear videos. Pero creo que Pampita también se dio cuenta. Y cuando hablo de la puesta en escena es porque la gente del ambiente es viva. Hay dolores y alegrías selectivas. Uno se enternece, llora y festeja selectivamente", argumentó.