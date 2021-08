La demanda millonaria por la muerte de Lautaro, cerca de tener resolución

Mientras la Justicia Penal parece haberse olvidado del caso, la demanda que interpuso la familia de Lautaro Bustos en el fuero Civil se encamina a ser resuelta en los próximos meses. El niño tenía 9 años cuando en 2018 se electrocutó en un canal de Chimbas, después de tocar un cable que no debía estar allí. Los padres del menor reclaman un resarcimiento económico de $3,5 millones (el monto se debería actualizar en caso de existir un fallo favorable) y los apuntados son el municipio, la empresa Energía San Juan y, subsidiariamente, una compañía de seguros. Fuentes vinculadas al caso aseguran que, de no mediar dilaciones, el fallo saldrá entre septiembre y octubre.

La demanda está en trámite en el juzgado Contencioso Administrativo que dirige Adriana Tettamanti. Los familiares exigen el pago de una suma de dinero en concepto de compensación del daño y el perjuicio que les causó la “evitable” muerte de Lautaro.

El menor falleció el 18 de noviembre de 2018, después de refrescarse en un canal que pasa por la puerta del club de fútbol San Pedro. Su abuelo lo había llevado a entrenar y el niño le pidió que lo dejara bañarse porque hacía mucho calor. Cuando salía del cauce de agua, tocó sin querer un cable caído del alumbrado público y murió casi en el acto.

Inmediatamente se disparó una causa Penal, para determinar qué fue lo que pasó y los presuntos responsables y a pesar de haber pasado casi tres años, no hay ninguna respuesta (ver asparte). Paralelamente, los Bustos interpusieron una demanda contra el municipio que tiene como intendente a Fabián Gramajo como intendente, a Energía San Juan y a la aseguradora Mapfre.

Junto a la demanda, la familia presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo un pedido de litigar sin gastos atento a que asegura no tener dinero para depositar el 2,5% equivalente al monto reclamado que se exige como tasa judicial. A principios de este mes, la prueba producida por los Bustos para acreditar su situación fue notificada a los demandados y el camino quedó allanado.

Fuentes vinculadas al caso consultadas por este diario afirmaron que a Tettamanti no le llevará más de lo que queda de este mes decidir si concede o no el beneficio de litigar sin gasto y que entre fines de septiembre y octubre, en caso de no existir ningún planteo o chicana que busque dilatar el proceso, saldrá el fallo sobre el fondo de la cuestión, es decir si los demandados tienen que pagar y cuánto.

El monto que reclaman los familiares de Lautaro asciende a $3,5 millones, pero no sería el definitivo si es que la jueza hace lugar a la demanda. Hay que actualizarlo con la aplicación de intereses por el paso del tiempo y, en ese caso, excedería los $6 millones, estimaron las fuentes.

Los Bustos sostienen que hay responsabilidades compartidas entre el municipio chimbero y la distribuidora de electricidad. Sin embargo, entre ellos se han tirado la pelota durante todo el proceso judicial: la gestión de Gramajo apunta a Energía San Juan y la empresa asegura que el cable depende del alumbrado público que debe mantener la comuna.

La familia entiende que Mapfre también debe pagar. Es la compañía de seguros contratada por Energía San Juan y Carrizo contó que la respuesta que le dieron es que no pueden pagar sin que la distribuidora los autorice.

Demoras

La causa Penal por la trágica muerte de Lautaro entró en el Juzgado Correccional N° 5, a cargo de Matías Parrón. El abogado de la familia, José Carrizo, contó que el juez llamó a indagatoria a Alberto Herrera, por entonces secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Chimbas, y que nunca resolvió si corresponde procesarlo o liberarlo de culpa y cargo. Conclusión: sigue todo como al principio, con la familia masticando bronca.