La desigualdad que se vive en Chile "es un insulto", dijo la escritora Isabel Allende

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La escritora Isabel Allende afirmó hoy que las protestas que se viven en Chile tienen su origen en la desigualdad, que es "un insulto".



"La desigualdad es una de las más altas del mundo: el 1% tiene el 25% de la riqueza nacional, y el 10% de la población, con el 1% incluido, tiene el 66%", denunció la escritora antes de recibir el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino en la ciudad catalana de Barcelona por su última novela, “Largo pétalo de mar”.



Allende, nacida en Lima, Perú, pero chilena por adopción ya que se crió en ese país, explicó que la chispa que hizo estallar las protestas fue el aumento del precio del subte, dando lugar a una "protesta masiva", en la que "la gente reclama no tanto por la pobreza, como por la desigualdad, que es un insulto".



La autora de “La casa de los espíritus” y “Más allá del invierno”, entre innumerables títulos, aseguró que no se reclama tanto por la pobreza, sino por la desigualdad y desmitificó la idea de un Chile próspero.



"Se dice que (Chile) es el paraíso y lo que las cifras no muestran es la distribución de los recursos y de las oportunidades", afirmó.



Tras la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de aumentar las tarifas del transporte público, miles de chilenos salieron a las calles a protestar por un sistema que los ahoga económicamente.



Servicios y sistema educativo y de pensiones inaccesibles son algunos de los motivos por los que la sociedad chilena se manifestó desde mediados de octubre.



En respuesta, el gobierno de Piñera decretó un Estado de emergencia, seguido por toques de queda en varias de las ciudades del país.



Las numerosas represiones policiales a la ciudadanía ya dejaron 23 muertos y cerca de 2.500 heridos, además de denuncias por violaciones a los derechos fundamentales, abusos sexuales y torturas.



Allende apuntó que en Chile la dictadura de Augusto Pinochet pudo implantar un sistema neoliberal "porque no había representación laboral", citó la agencia de noticias ANSA.



El capital "tuvo toda la libertad posible sin tener un contrapeso y sin una representación ciudadana" en un modelo que se ha mantenido 30 años, explicó la escritora.



Además de las protestas de Chile, Allende subrayó que "hay movimientos de malestar en todas partes”.



“Lo ves en Francia, Inglaterra, Ecuador, Hong Kong, también en Barcelona". Ese malestar, añadió, "va a generar cambios que van a ser muy importantes y es la generación joven que va a heredar el mundo, la que está más inquieta".



En su nueva novela histórica, “Largo pétalo de mar”, la escritora teje vínculos entre la España derrotada de los republicanos durante la Guerra Civil y el Chile provinciano de 1939.



Allende explicó que estos republicanos españoles que llegaron a Chile y sus descendientes “armaron la cultura de Chile”.