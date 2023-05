La histórica directora del Colegio Central Universitaria, Esther Sánchez, se jubiló luego de ejercer durante décadas la dirección de esa institución preuniversitaria. La ex autoridad del establecimiento educativo marcó la forma de enseñanza del Central Universitario y mantuvo el régimen de calificaciones cualitativas, junto a una escuela de Santa Fe y Bahía Blanca.

“El Colegio Central es mi vida, porque esa fue mi elección”, dijo. Y agregó: “Lo que dejo, lo tendrá que decir la sociedad sanjuanina. En cuanto a lo mejor que me llevo, creo que es el hecho de haber tenido el aval de todas las gestiones en la UNSJ, desde que ingresé hasta ahora que me voy. Ha habido una confianza, no sé si provocada o no, pero siempre hubo confianza pese a que en ocasiones hubo denuncias y muy fuertes”.

Acerca de cómo le gustaría que siga el rumbo de la institución educativa, señaló que “me gustaría que el Central siga en el proceso que lo originó, según lo dice el artículo 248 que dice que “se crea un instituto de nivel medio de experimentación. Que siga con esa dinámica, que está siempre vigente. No dice hagan una cosa u otra, dice que tiene que ser de experimentación pedagógica en la provincia”.

También habló sobre los cambios que hacen falta en educación y expresó que “yo empezaría por hacer algo que a nosotros nos dio muy buen resultado. Y es que las evaluaciones no tienen que ser numéricas, tienen que ser cualitativas e integrativas. Si no, lo que pasa es que al estar por bolillas y ser numéricas, quedan lagunas muy grandes si el chico se saca ocho y después nueve, o siete. En cambio, si son integrativas, eso no pasa. El gobierno de Alfonsín fue el primero en hacer evaluaciones cualitativas en todo el país y quedamos con esta modalidad nosotros, una escuela de Santa Fe y otra de Bahía Blanca. Pero es muy importante, porque no necesitamos estudiantes que memoricen las cosas y le queden lagunas, sino que integren lo que aprenden. Pero eso requiere de los profesores que un programa de 10 unidades, quede en uno de cuatro o cinco, pero integradas”.