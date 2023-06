NOTA DEL EDITOR Importante Si conoce un hecho de abuso sexual contra menores o personas con discapacidad debés acercarte por Avenida Córdoba 452 (este) al centro Anivi– Capital o llamar a los teléfonos: 427-5314 / 5493.

"Todo pasaba en el baño, ella jugaba a las escondidas con los chicos y los esperaba ahí, el primero que llegaba se quedaba con ese alumno", con estas palabras una mamá cuya iniciales son L. N. relató lo que su hijo le contó sobre los abusos que habrían ocurrido en el interior del ENI N.º 76 de Pocito.

Este martes las autoridades del Ministerio de Educación se reunieron con los directivos de la institución y con los padres de los alumnos para explicarles las medidas que tomaron las autoridades tras las denuncias en las que aseguran que una de las maestras de jardín manoseó a algunos de los chicos que cursan en la institución.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De acuerdo a lo que relataron los padres a DIARIO HUARPE, todo el escándalo se desató el sábado pasado cuando una madre de la institución le mandó al resto de los papás de la sala un audio en el que su niña contaba que había sufrido manoseos por parte de la docente en cuestión.

Cuando los padres escucharon este audio, comenzaron a preguntarle a sus hijos si la seño también los tocó a ellos y "hasta dónde" llegaron estos presuntos abusos. Los papás aseguraron que habría al menos ocho casos de abuso y agregaron que ya hay cuatro denuncias realizadas ante Anivi, que es el organismo que investiga este tipo de hechos contra menores.

L. N. contó que ya desde principio de año ella venía notando comportamientos extraños por parte de la docente denunciada. Explicó que la educadora “no trataba con cariño a los chicos” o no les avisaba a sus papás si algún alumno se caía o si le pasaba algo en la institución.

Los papás se reunieron para presentar una queja ante la institución, habían acordado una reunión, pero la docente cuestionada nunca se presentó porque pidió parte médico para ese día. “Después todo quedó en nada”, aseguró la mamá. Tras este audio que sirvió de disparador, L.N. contó que ella “como jugando” comenzó a hablar con su hijo y el niño le contó que él vio cómo la docente le pedía a los chicos que se sacarán la ropa.

Publicidad

Además, la mujer aseguró que “todos los chicos le contaron lo mismo” a sus papás y agregó todos tienen paspaduras en su zona genital, algunos volvieron a orinar la cama y muchos empezaron a comerse las uñas. L. N. agregó que ella ha notado cambios en el comportamiento de su hijo. “Mi niño empezó a tartamudear hace un mes, él nunca hizo eso”, contó la madre alarmada y agregó que ella ya hizo la denuncia correspondiente.

Otra de las mamás cuya inicial es S. contó que su hija es escuchó el audio que grabó otra mamá con su nena y después le contó a su mamá que “la seño le metía el dedo en la boca, mi hija le decía que no le metiera el dedo en la boca, porque no hay que hacer eso”, aseguró la mujer tratando de contener su angustia. Luego S. agregó que su niña llegó paspada y le contó que “la seño me tocó el chocho arriba de la ropa” y aseguró que la mujer le habría dicho a los alumnos que no le contaran a nadie.

S. aclaró que los presuntos abusos que sufrió su hijo se dieron poco después del inicio de clases, por eso ella resolvió cambiarla de sala. Igualmente, la nena siguió teniendo miedo al ver a la docente cuestionada. Ahora con la denuncia presentada y en medio de las dudas sobre lo que pasó en el jardín, esta madre de sumó a las denuncias contra la docente.

Qué dijo Educación

Natalia Palacios, psicopedagoga responsable de la zona explicó que todo comenzó con un mensaje viral y agregó que el sábado la directora tomó conocimiento de la situación y agregó que en este caso se aplicó el protocolo que estable la resolución 6515 que fija el modo de actuación ante “situaciones complejas”.

Palacios explicó que el primer paso es avisar al Ministerio de Educación, luego se tomaron medidas de resguardo de los niños y docentes y para este lunes citaron a los papás y les explicaron el protocolo de acción y cómo hacer denuncia ante Anivi.

Sobre la situación de la docente, Palacios explicó que de manera preventiva se resolvió que la docente sea separada de todos los cargos que tiene en esta y en cualquier otras institución en la que pueda desempeñarse.

Algunos papás aseguraron que la directora de la institución le dijo a los padres de una de las denunciantes que su hija “era muy mañosa”, Palacios reconoció que “es posible que se haya dicho algo, pero tiene que ver con nerviosismo es una situación compleja para papás, chicos y docentes, que cambia la dinámica del jardín, hay que llevar tranquilidad para no entorpecer proceso judicial”, concluyó la especialista.