La emoción de Hernán Crespo al hablar de Enzo Fernández

Luego del golazo de Enzo Fernández a México, fue Hernán Crespo quien no pudo contener la emoción. El DT argentino dialogó sobre el presente del volante del Benfica, quien le dio alivio a los hinchas "albicelestes" con un verdadero zapatazo. "Lo conozco", comenzó diciendo en su momento con ESPN, agregando: "Hay cosas que te marcan y que justifican el trabajo que hago hoy. Dar el 0,1% de lo que está pasando, porque el resto es todo suyo".

"Me emociona el papá, me emociona Enzo porque sé el trabajo de muchos de ellos. Es el sueño de muchos poder ser parte del Mundial, poder hacer un gol en un Mundial, lo que significa hacer un gol en la Selección Argentina… y verlo nacer futbolísticamente en el fútbol grande es lindo. Vi su humildad, su trabajo, la seriedad que tiene. Tuvo que pegar una vuelta grande porque no es fácil salir de River y tener que ganarse un lugar en Defensa. Pero siempre con esfuerzo, es un pibe educado. Cuando estas cosas hermosas pasan, emocionan", cerró Crespo.

La palabra de Enzo Fernández

Luego del compromiso que se dio el sábado en el Estadio Lusail, el propio Enzo Fernández dialogó sobre lo que vivió en el segundo partido de Argentina en el Mundial de Qatar. "Estoy feliz por el gol, muy feliz y también por la victoria", expuso el jugador del Benfica. "Messi me dijo que me acercara a jugar y después me felicitó", agregó el talentoso volante de 21 años, indicando cómo se creó todo.

"Hoy se me cumplió el sueño de hacer un gol en un Mundial con la Selección. Esta camiseta es muy especial. Siempre soñé de chico jugar con la Argentina. Estoy muy feliz por la victoria, muy feliz por el grupo, que demostró que está para grandes cosas. Toca una final más (ante Polonia, por la tercera fecha de la fase de grupos) y después ojalá podamos pensar más tranquilos", aportó también el exDefensa y Justicia.

Para sentenciar, habló sobre la chance de tener a Lionel Messi al lado: "Es uno de mis ídolos, lo miraba por la tele de chico cómo jugaba. Hoy no podía creer que lo estaba abrazando después de hacer el gol. Le agradezco por lo buena persona que es y por lo buena persona que es conmigo". Claramente su presente es impresionante, no sólo en el Benfica, sino también en la Selección Argentina.