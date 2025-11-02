Iliana Calabró está viviendo un momento muy emocionante. La actriz pasó por La noche de Mirtha y contó que su hijo mayor, Nicolás Rossi, quien reside en Brasil, será padre primerizo.

Este evento llenó de emoción a toda la familia, incluyendo a su madre, Coca. Iliana relató la curiosa reacción de Coca al enterarse de que la familia crecería: “Mi mamá que no es que su 'bisabuelazgo', lo asumió, pero dice: ‘Iliana, ¿vas a ser abuela? ¿Vos vas a ser abuela?’, y yo le dijo: pero vos vas a ser bisabuela, mami”.

Sobre la llegada del bebé, Iliana adelantó que su nieto nacerá en enero.

Debido a la inminente llegada de su nieto, Iliana Calabró informó que este verano no hará teatro. La actriz explicó que la decisión se debe a que Nicolás Rossi y su pareja están en Brasil.

“Ellos están en Brasil, por eso este año me tomo una temporada después de tantísimos años de temporada”, comentó la actriz. Y añadió que no puede perderse de estar acompañándolos, ya que “aparte están los dos solitos”.

Como es tradición, Mirtha Legrand no desaprovechó la oportunidad de hacer la pregunta que nunca falta, y bromeó refiriéndose a su hermana: “¿Cómo estás con tu hermana? Pregunta clave del programa”.

Iliana respondió con sinceridad sobre la relación con Marina Calabró, indicando que después de esos "cimbronazos", la situación, aunque no sabe si estuvo bien o no, “nos juntó y nos unió”.

Al ahondar en lo que las unió, Iliana reveló la acción que tomó en ese momento: “Yo un poco le tiré la oreja”. La actriz sostuvo que, aunque no sabe si su reacción fue correcta, fue lo que le surgió en ese momento. Finalmente, concluyó que la acción era necesaria para ambas: “Creo que nos necesitábamos”.