La escritora Margaret Atwood publicará un libro de poesía en noviembre de 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La escritora canadiense Margaret Atwood publicará el 10 de noviembre el libro de poesía "Dearly", un conjunto de textos donde retomará el género tras diez años, a través de temas como la ausencia y el envejecimiento y reunirá a hombres lobo, extraterrestres y sirenas, según anunció la autora de "El cuento de la criada" en su cuenta de Twitter.



La Premio Booker 2019 -galardón que compartió junto a Bernardine Evaristo-, la autora de "Los testamentos", volverá de este modo al género de la poesía, luego de su último libro "The Door", publicado en 2007.



"Estoy encantada de compartir la noticia de que mi nueva colección de poesía `Dearly` se publicará el 10 de noviembre", celebró la escritora acerca del volumen, cuya edición en Argentina no se ha dado a conocer todavía.



De acuerdo al comunicado de Penguin Random House Canadá, los poemas de "Dearly" tratan sobre "ausencias y finales, envejecimiento y retrospección, pero también sobre regalos y renovaciones".



Los textos "exploran cuerpos y mentes en transición, así como objetos y rituales cotidianos que nos incrustan en el presente. Los hombres lobo, las sirenas y los sueños hacen su aparición, al igual que varias formas de vida animal y fragmentos de nuestro medio ambiente dañado".



"Cada poema en `Dearly` suena con toda la curiosidad y energía características de Margaret Atwood", dijo por su parte Becky Hardie del sello Chatto al diario The Guardian."Es una delicia que estira el corazón y la mente".



Atwood, que publicó su primera colección, "Double Perséphone", en 1961, escribió poesía antes de convertirse en una famosa novelista. En 2003 le dijo al diario The Guardian en 2003 que se dio cuenta en la escuela secundaria, mientras caminaba hacia su casa por el campo de fútbol, ​​que sería una escritora: “Escribí un poema en mi cabeza y luego lo escribí, y después de eso, la única escritura fue cosa que quería hacer".