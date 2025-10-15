Desde que Maxi López se instaló en Argentina para participar en la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), las miradas se posaron no solo en su reencuentro televisivo con su exesposa Wanda Nara, sino también en su pareja actual, la modelo sueca Daniela Christiansson. La ausencia de Daniela y su hija Elle en el país despertó rápidamente rumores de una supuesta crisis en la pareja, que llevan más de una década juntos.

Sin embargo, Christiansson decidió usar sus redes sociales para terminar con las especulaciones de manera contundente, revelando los verdaderos motivos por los cuales ella y su familia permanecen en Europa.

"Por fin ¡se terminó y gané esta! Hoy tuve una audiencia importante, una de las razones por las que no pude viajar a Argentina con Maxi. Y estoy tan alivianada y agradecida por esta victoria", escribió la modelo en sus historias de Instagram, refiriéndose a una batalla legal importante que la mantuvo anclada.

Pero esa no es la única razón. La sueca también hizo hincapié en su estado de salud y en el avanzado embarazo de su segundo hijo junto al exfutbolista. Christiansson está en el último trimestre de la gestación, un factor determinante para limitar sus movimientos: "Mi panza no para de crecer. Viajar no es realmente una opción, pero está todo bien," remarcó, disipando cualquier duda sobre la estabilidad de su relación.