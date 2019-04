La ex de Johnny Depp lo acusa de haberla golpeado con una garrafa

Una guerra que parece no acabar. Esta vez trascendieron las duras declaraciones de Amber Heard quién denunció a Johnny Depp por violencia de género. Todo ello se dio después de que el actor la demanda por difamación.

La revista People reveló una serie de documentos judiciales en los que figuran las declaraciones de Amber, en las que asegura que Depp se convertía en un "monstruo" tras consumir drogas.

"Depp comenzó a lanzarme objetos por haber filmado una escena romántica con James Franco. En lugar de reaccionar a su comportamiento, simplemente me moví unos asientos. Eso no lo detuvo. Me empujó provocativamente una silla mientras caminaba, me gritó y se burló de mí", habría chico la actriz.

Ello no fue todo ya que Heard fue aún más punzante. "En diciembre de 2015 Depp tuvo otra pelea conmigo en su departamento de Los Ángeles. Me lanzó una garrafa, golpeó artículos de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró desde la escalera a la oficina, a la vivienda y a la cocina de la habitación y luego a la habitación de invitados".