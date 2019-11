La experiencia social y musical de Suena EH! se hace escuchar en Teatro Sony

Más de 20 artistas de Suena EH!, sello discográfico de música urbana que empezó a asomar en 2014 y que a partir de 2018 plasmó su intención como un proyecto para la juventud de la villa La Cava, en el norte del conurbano bonaerense y alrededores, saldrán a escena el sábado en el Teatro Sony, del barrio porteño de Palermo.



El proyecto que oficia como semillero de artistas es para el productor del sello, Oscar Domínguez, “un parlante que amplifica las voces de los artistas que están escondidos en los barrios”, según destacó durante una entrevista con Télam.



En el espacio que propone Suena EH! confluyen visitas de Dj's reconocidos como Hernán Cattaneo y grandes patrocinadores con más de 30 artistas que oscilan entre los 13 y los 35 años y que se acercan desde diferentes puntos del Partido de San Isidro pero también de otras zonas más lejanas como El Jagüel y Ezeiza.



“De Suena EH! son parte chicos de distintas clases sociales y a la hora de hacer música no tiene nada que ver, pero al momento de compartir un escenario es muy valioso ver la unidad que hay entre ellos y cómo se entienden por medio de la música”, rescató el productor.



En dicho sentido, Domínguez explicó que la mayoría de los aspirantes se comunican por Instagram y a través de mail (suenaeh.projimo@gmail.com), envían el material y desde el sello se comunican -una vez que se desocupa un turno en el estudio- para invitarlos a grabar de forma gratuita tres canciones.



"Muchos mandan su material para ver qué onda y no porque sientan que nacieron para eso y quieren proyectarlo para vivir de eso. En la selección tenemos en cuenta el talento, la voz, si escribe su propia música y si busca ser original en su arte. Pero también necesitamos entender cómo vive la música, conocer su pasado y qué lo llevó a componer", expresó el productor.



Del festival en la sala ubicada en Cabrera 6027, participarán a partir de las 20.30 Ailen Celeste, Patón, Rosse Loudi, SK2, Blackpapa, Tommy Leboso, Alexis Morellini, Chris Deimon, Wendy Zoe, Alexis Fernandez (El Perrusky), Esteban El Flow, Frndz HH, DJ Boris, SRD, Tory Cruz, Aymi, Elvyra, Benshi, Tomi Thaw, T-Ciano y Joako Zambrana, entre más.



Domínguez subrayó de cara a la jornada sabatina que “la energía que se genera en cada show es increíble porque hay mucho apoyo, nos ponemos en el lugar del otro porque uno también pasó por cosas duras y es a través de la música que uno quiere salir adelante, por eso colocamos nuestra confianza en hacernos escuchar”.



Domínguez tiene 31 años e integra Suena EH! desde el año pasado; empezó a trabajar con la música a los 14 años y se desempeñó como Dj y coproductor de canciones de Emanero y JTH entre más, hasta que apareció la posibilidad de trabajar como productor y coordinador del sello, luego de conocer a Gonzalo Vidal, creador de la agencia de publicidad Prójimo.



Télam: ¿Cómo era el panorama del sello cuando comenzaste y qué balance hacés ahora?



Oscar Domínguez: Cuando arranqué había muchas ganas de hacer las cosas bien, pero quizá no teníamos las herramientas indicadas ni la metodología de trabajo para hacer fluir todo lo artístico que estábamos generando. Fuimos aprendiendo y hoy estamos enfocados en hacer las cosas bien y trabajar coordinadamente con un equipo de trabajo para que la canción transmita un mensaje.



T: ¿Cómo se involucra a la juventud con la música?



OD: El mejor incentivo para los chicos que vienen a grabar es ver que no paramos de hacer cosas y la calidad de sonido que tenemos. Hay algo distinto para decir a nuestra manera, y eso es lo que queremos transmitir. Los chicos son artistas que se quieren hacer escuchar y acá tenemos los vehículos para transmitirlo.



T: ¿Cómo es un día de trabajo en el sello?



OD: Es muy intenso. Después de un año tenemos una metodología de composición, muchos chicos que vienen a grabar por primera vez piensan que no pueden escribir ni componer, y se van después de haber atravesado un proceso de composición de una canción propia, transmitiendo el mensaje que querían porque estuvieron desde la primera palabra de la canción. En la segunda grabación ya saben cómo es la dinámica y empiezan a perfeccionarla.



T: ¿Cómo es "entender cómo vive la música"?



OD: Tenemos un segmento que se llama Terapia Musical donde el artista se conecta con su arte para contar de qué manera la música lo ayuda enfrentar la vida. En los barrios, el sueño de los chicos es ser futbolista o pegarla con la música para salir de la situación de pobreza, pero también hay artistas que no son del barrio y que atravesaron situaciones de las que salieron gracias a la música. Desde la droga hasta la pérdida de una familiar. La música tiene eso. Por ejemplo Chris Deimon escribió su primera canción en 2009 cuando perdió a su hermano de seis años en una balacera en el barrio y Donapaz tuvo un accidente mientras trabajaba en su moto y un camión cortó unos cables haciendo caer un árbol encima suyo y se partió la boca, tuvo que entrenar para poder hacer música de nuevo. Todos tuvimos vidas muy duras, sabemos y entendemos que la música está para sacarnos de cualquier situación adversa.