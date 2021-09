La feria El Paseíto de este domingo será con fines solidarios

El domingo 19 de septiembre habrá una nueva edición de El Paseíto, la feria de emprendedores que tiene más de seis años de realización en la provincia. Al igual que en ediciones anteriores, el evento, en el que habrá más de 50 expositores, tendrá fines solidarios.

El Paseíto pidió a quienes vayan a la feria llevar alimentos perecederos. Los beneficiados de la campaña caritativa serán más de 80 niños y adolescentes que forman parte de la Unión Vecinal Larman. “Lo hacemos solidario como una manera de devolverle a la sociedad un poquito del cariño que nos dan comprándonos productos a los emprendedores. Queremos ayudar a otros desde el corazón desde otro”, dijo a DIARIO HUARPE Soledad Richarte, una de las organizadoras.

La cita es para este domingo a las 16 horas en Finca La Cabaña, ubicada en calle Cabaña antes de Coll, en Rivadavia. La entrada es gratuita y el alimento no perecedero no es obligatorio, por lo que apelan a la buena predisposición a colaborar del público. Asimismo, la joven marcó que no cobran el ingreso a la feria con el fin de que los asistentes guarden el dinero para comprarle a los emprendimientos.

Soledad señaló que hacer del evento una movida solidaria también es una ayuda para las organizadoras y los feriantes, no solo para la unión vecinal. “Ellos también se han encargado de difundir la feria entonces así nos damos la mano los unos a los otros”. Asimismo, marcó que los niños y adolescentes “están contentos de poder de poder recibir las donaciones que la gente”.

En El Paseíto habrá más de 50 stands, con productos variados, entre los que pueden encontrar accesorios, vajillas, juguetes, adornos, indumentaria y más. La feria no se limita a solamente artesanías ya que, según explicó Soledad, “los pequeños negocios que venden productos que no hacen ellos mismos también son emprendedores”.