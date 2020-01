La Fiscalía francesa Investiga a Ségolène Royal por uso indebido de fondos en su cargo público

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Fiscalía Nacional de Finanzas de Francia investigará a la ex candidata presidencial Ségolène Royal, por los gastos relacionados con las funciones que desempeñó desde septiembre de 2017 como embajadora Financiera para los Polos por uso indebido de fondos para fines personales.



La FNP abrió una investigación preliminar luego de un reportaje de investigación realizado por la radio pública France Inter que reveló que la ex candidata socialista para las elecciones presidenciales de 2007 usaba a tres de sus empleados mientras ocupaba el cargo de embajadora de los polos para presuntamente impulsar su agenda propia, en particular para la promoción de uno de sus libros, informó el diario fancés Le Figaro.



Este anuncio coincide con el "despido" de la ex Ministra de Ecología, que ella misma informó ayer, al publicar en las redes sociales una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores recordándole el deber de reserva a los que están retenidos los diplomáticos.



La candidata socialista fue nombrada embajadora de negociación para los polos Ártico y Antártico en julio de 2017, un puesto por el cual no recibe remuneración, sino que se beneficia de los recursos asignados por el Quai d'Orsay (Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia), para el que el gobierno le asignó tres funcionarios y una dotación para gastos de funcionamiento de 100.000 euros.



Pero según una encuesta publicada en noviembre por Franceinfo, algunos de sus colaboradores, pagados por el ministerio, llevaron a cabo tareas no relacionadas con su misión.



La investigación judicial actual tiene como objetivo verificar los elementos descubiertos por la prensa, dijo la fiscalía.



"Ségolène Royal, los embajadores son nombrados para una misión diplomática. Todos están obligados por un deber de reserva (...) la diplomacia es una misión, la política es otra", subrayó hoy el primer ministro francés, Edouard Prhilippe, quien exigió "claridad".



La reacción de Royal, en su momento, había sido la denuncia de una "pseudo investigación" que contenía "insinuaciones difamatorias" y "falso testimonio".



Además, señaló que su despido se debe a las críticas que ha vertido últimamente contra las políticas del Ejecutivo francés, especialmente en alusión a la polémica reforma de las pensiones.



"Mis empleados trabajan 35 horas al servicio de la misión que me han encomendado", dijo en France Inter el 20 noviembre.



Royal es desde 2017 embajadora de Francia para los Polos, un cargo creado en 2009 por el entonces presidente, Nicolas Sarkozy, para representar al país en las negociaciones internacionales sobre el futuro de los polos y su protección medioambiental.



Hoy Royal publicó en su cuenta personal de Twitter que todas las explicaciones las dará "esta tarde en Facebook".



"Entiendo que el presidente de la República terminará mis funciones en un próximo Consejo de Ministros ya que no tengo la intención de renunciar a mi libertad de opinión y expresión garantizada por la Constitución", publicó ayer la ex candidata en su cuenta de la misma red social.



Según informó Le Figaro, Royal posiblemente sea destituida de su cargo durante el Consejo de Ministros que tendrá lugar el viernes 24 de enero.