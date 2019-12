La Fiscalía pide 20 años de cárcel por corrupción para dos ex primeros ministros de Argelia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Fiscalía de Argelia pidió penas de 20 años de cárcel para los ex primeros ministros Ahmed Uyahia y Abdelmalek Sellal, juzgados por corrupción junto a varios antiguos altos cargos y empresarios del país.



Según las informaciones recogidas por la agencia estatal argelina de noticias APS, la Fiscalía solicitó esta misma pena para el ex ministro de Industria y Minas Abdelsalem Buchaureb, contra el que emitió una orden de arresto internacional, ya que se encuentra prófugo.



Asimismo, pidió penas de entre 8 y 15 años de prisión para otros diez ex ministros y media docena de empresarios.



El tribunal aplazó las sesiones hasta el martes, cuando se leerá el veredicto en el caso, uno de los más importantes abiertos por corrupción desde la salida del poder en abril del ex presidente Abdelaziz Bouteflika.



Uyahia y Sellal fueron detenidos en junio en el marco de una serie de operaciones contra la corrupción y están acusados de "actos punibles en relación con la conclusión de licitaciones y contratos públicos contrarios a la reglamentación y las leyes en vigor".



Numerosos empresarios y otras personas cercanas a Bouteflika fueron detenidos desde su salida del poder.



La Justicia asegura que trabaja de forma independiente y sin recibir órdenes, reportó la agencia de noticias EFE.



Sin embargo, la defensa denunció que "las condiciones de un proceso justo no se dan" en este caso y agregó que el proceso tendrá lugar ante una Justicia "politizada" y un clima de "ajuste de cuentas", según el diario local Tout sur l'Algerie.



Estas detenciones y juicios no han satisfecho las demandas de los manifestantes, que mantienen sus protestas para intentar evitar la celebración de las elecciones presidenciales, convocadas para el 12 de diciembre, argumentando que no serán libres ni justas mientras elementos de la cúpula de Bouteflika sigan en el poder.



Así, exigen la salida del poder del presidente interno, Abdelkader Bensalah, y del primer ministro, Nurredín Bedui, ambos muy cercanos al ex presidente.



Bensalah ascendió al puesto tras la salida de Buteflika del poder -anteriormente presidía el Senado-, mientras que Bedui fue nombrado primer ministro por el ahora ex mandatario en medio del movimiento popular contra él.



La Autoridad Nacional Independiente para las Elecciones (ANIE) aprobó únicamente las candidaturas de cinco personas: los ex primeros ministros Alí Benflis y Abdelmayid Tebune, el ex ministro de Cultura Azedín Mihubi, el ex ministro de Turismo Abdelkader Bengrina y el presidente del Frente al Mustaqbal, Abdelaziz Belaid.