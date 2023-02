Este domingo el espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2023 se celebró después de ser postergado por una tormenta el día sábado 25. “Conectados” contó la historia de tres personajes que representaron diferentes roles dentro de la industria digital. Brisa, una streamer interpretada por Julieta Coria, Nano jugador de videojuegos profesional, interpretado por Matias Puig, y Grego, un productor de músical, interpretado por Federico Lucero.

El espectáculo mostró una representación del mundo digital en el que se incluyeron redes, videojuegos y plataformas. Cada uno incluyendo a cientos de artistas de diferentes disciplinas, como fútbol femenino, flamenco, danzas urbanas y malambo, entre otros.

Entre los elementos que destacaron fue el uso de nuevas tecnologías, como el uso de inteligencias artificiales para construir un “metaverso”, es decir, un universo digital.

Quizás el momento más épico fue el final. Con el tema “Voy a luchar” ejecutado por la cantante Emi Soler, los coros de Marcelo Araya y Monika Skowron, la guitarra de Willy Herrera, la batería de Ismael Robles Pérez, el bajo de Lucía Sánchez y el teclado de Santiago Irusta. Cerrando una ceremonia con un clímax por lo alto.

Menos es más

A este espectáculo le faltó coherencia sobre el escenario. Quizás por la forma en la que se planteó sobre el escenario o por usar el formato de “varieté” en el que se fue pasando por diferentes “cuadros” que representaban las pequeñas historias.

En una abundancia de números cortados por intervalos hizo que espectáculo careciera de ritmo. Sobre todo, estuvo huérfano de ritmo. Eso se acentuó al centrar los números en un escenario tan colosal como es el escenario principal.

Puede que la falta de experiencia en la dramaturgia de los guionistas haya colaborado con esa falta de ritmo. Lo que no se le puede reprochar es la ausencia de representación, puesto que hubo artistas de todos los rubros.

Sin embargo, incluir o representar no es lo mismo que exponer. Subir gente a un escenario no es un visibilizar. Si hay que tener en cuenta que este espectáculo tuvo que replantearse después de tener que ser reprogramado y quizás no vimos el espectáculo que se planteó desde un principio.

Es un regreso que aprueba, pero con suficiente. Un espectáculo disfrutable, pero que quedó con un gusto extraño. “Conectados” es la prueba de que en San Juan hay talento escenotécnico y artístico, pero que podría brillar más aún.