¡La gloria eterna! Hora, TV y formaciones de Argentina vs. Francia por la final del Mundial

Este domingo 18 de diciembre, la Selección Argentina peleará por el título del Mundial de Qatar 2022. Contra Francia, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán una nueva final. En esta oportunidad, pelearán por el trofeo que todo futbolista en el planeta desea conseguir. En el estadio Lousail, más de 80 espectadores ocuparán cada lugar para alentar y disfrutar de un verdadero espectáculo.

Como es de público conocimiento, la Selección Argentina llegó a la final luego de derrotar a Croacia por 3-0 en la semifinal de Qatar 2022. Países Bajos había sido su rival en cuartos, al que dejó en el camino por medio de los penales. En frente estará Francia, equipo que derrotó 2-1 ante Inglaterra para meterse en los mejores cuatro, mientras que terminó con la esperanza de Marruecos en semis.

Cabe recordar que, el día anterior, este sábado 17 de diciembre, Croacia y Marruecos pelearán justamente entre ellos para definir el tercer y cuarto puesto del Mundial de Qatar 2022. Lamentablemente el certamen llega a su fin, pero el transcurso del mismo fue realmente espectacular para los amantes del buen fútbol. Con batacazos, goleadas y momentos inolvidables, la Copa del Mundo de este año quedará en el recuerdo.

Posibles formaciones

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina/Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico/Marcos Acuña; Ángel Di María/Lisandro Martínez/Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane (si se recupera), Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe; Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Horarios de Argentina vs. Francia

Argentina - 12:00 p.m.

México - 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

España - 3:00 p.m.

Transmisión

Argentina - TyC Sports, TeleCentro y DirecTV Sports.

México - Sky, TUDN, Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7.

Perú - DirecTV Sports y Latina Televisión.

Ecuador - DirecTV Sports.

Colombia - DirecTV Sports, RCN TV y Caracol TV.

Venezuela - DirecTV Sports y Televen.

Bolivia - Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV y Red Uno.

Chile - DirecTV Sports, ChileVisión y Canal 13.

Paraguay - Tigo Sports, SNT, Canal Trece y Telefuturo.

Uruguay - Antel TV, Montecable HD 1, TCC, Canal 4 , TeleDoce, Canal 10 y DirecTV Sports.

Brasil - SporTV y Globo.