La Habana rechaza una sanción simbólica de Washington contra uno de sus ministros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estados Unidos y Cuba abrieron su serie 2020 de litigios, con la decisión de Washington de sancionar al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla, Leopoldo Cintra, medida que fue rechazada por La Habana.



Al explicar la acción contra el ministro cubano, el secretario de Estado, Mike Pompeo, lo señaló como "responsable de las acciones de Cuba para apuntalar" al gobierno venezolano, y lo vinculó a "abusos" en el país sudamericano.



La sanción contra Cintra consiste en prohibirle la entrada a Estados Unidos, una medida “sin ningún efecto práctico, amenazadora y calumniosa”, según el canciller isleño, Bruno Rodríguez.



La decisión es meramente simbólica porque Cintra rara vez sale del país y no tenía previsto visitar Estados Unidos.



"Las relaciones están en un punto muy bajo", declaró la Cancillería cubana tras anunciarse en Washington la medida contra Cintra, quien además tiene el título oficial de Héroe de la República de Cuba y es miembro del Buró Político del gobernante Partido Comunista.



En su cuenta de la red Twitter, Rodríguez afirmó que Cuba no abandonará su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Durante 2019 las llamadas sanciones estadounidenses fueron frecuentes y no solo contra integrantes del gobierno isleño.



En marzo Washington canceló la entrega de visas múltiples de 5 años de validez para ciudadanos cubanos, y las limitó a una sola entrada con validez por tres meses.



En abril, la administración Trump aplicó sanciones para detener los suministros de petróleo venezolano a la isla, y permitió la vigencia de una ley que autoriza a ciudadanos de Estados Unidos a querellar contra empresas de terceros países que hagan negocios con la isla en las propiedades que les fueron confiscadas por la Revolución.



Y en diciembre, Estados Unidos cerró el año con Cuba con una medida que impide a aerolíneas comerciales estadounidenses viajar a destinos de la isla, excepto La Habana.