Soda Stereo mantiene en vilo a sus seguidores mientras se acerca el anuncio que realizará este lunes a las 17 (hora argentina) a través de sus redes sociales. En los últimos días, la ciudad de Buenos Aires se llenó de afiches con los nombres de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, acompañados de frases de canciones emblemáticas como “Me verás volar por la ciudad de la furia” o “Y yo soy parte de todos”.

Las pistas se suman a movimientos en las cuentas oficiales de los integrantes de la banda y a la estrategia digital de eliminar o alterar contenido previo, una práctica habitual en artistas de renombre que buscan generar expectativa antes de anuncios importantes, como nuevas giras o lanzamientos discográficos. Soda Stereo se suma a esta tendencia seguida por figuras como Taylor Swift, Bad Bunny, Dua Lipa, Duki y Tini.

El sitio oficial del grupo mostró inicialmente una señal de interferencia, lo que alimentó especulaciones entre los fans: desde posibles reediciones de discos, como el aniversario del álbum Nada Personal, hasta shows con tecnología holográfica. Además, se difundió un posteo de Disco eterno en Instagram, replicado por Cerati, Alberti y Bosio, mostrando a cada uno tocando partes de la canción.

Charly Alberti, desde Miami, anticipó que “algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, confirmando que la banda mantiene actividad creativa a pesar del fallecimiento de Gustavo Cerati en 2014. Desde entonces, Charly y Zeta continuaron con proyectos como la gira Gracias Totales en 2020, acompañados por artistas invitados como Benito Cerati, Mon Laferte, Chris Martin y otros destacados músicos.

Con esta estrategia, Soda Stereo mezcla el legado histórico del grupo con nuevas formas de interacción y sorpresa para sus seguidores, despertando una enorme expectativa en redes sociales y entre los fans de todas las generaciones. El anuncio, previsto para esta tarde, promete revelar la próxima aventura de la legendaria banda argentina.