La imagen de la Virgen de Luján que acompañó a las tropas argentinas en Malvinas visita Río Gallegos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La imagen de la Virgen de Luján que acompañó a las tropas argentinas durante la guerra de Malvinas y que fuera devuelta por el Reino Unido y bendecida por el papa Francisco, encabeza distintas actividades organizadas por ex combatientes en Río Gallegos, donde mañana será recibida por la gobernadora Alicia Kirchner , en la Casa de Gobierno de Santa Cruz.



"Unidos dos símbolos de unión y de paz como son la Virgen María y Malvinas, no se puede explicar con palabras el amor y la veneración que movilizan en cada ciudad que visitamos", dijo a Télam Fernando Alturria, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas "José Honorio Ortega" de Río Gallegos.



Perito Moreno, Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, son los lugares que recorrió la imagen desde el 12 de enero hasta su ingreso ayer a Río Gallegos, en procesión desde el paraje Güer Aike, a 29 kilómetros, para permanecer hasta después de la Navidad, con presencia en distintas celebraciones.



"A nosotros que estuvimos en Malvinas nos protegió y nos cubría con su manto para poder soportar el horror de la guerra", reflexionó Alturria.



La rotura de la carpa montada en el Monumento a los Caídos en Malvinas, por el fuerte viento, obligó a modificar la programación prevista en Río Gallegos .



"Estaba pronosticado viento más fuerte para hoy, iba a ser muy peligroso, la gente no iba a venir, entonces decidimos que María nos guíe a donde quiera ir, ir nosotros a la gente", dijo Alturria.



El nuevo recorrido en Río Gallegos, incluyó el acto de izamiento de las banderas en la esquina principal, la visita a una comisaría, a hogares de ancianos y la celebración central en la Catedral "Nuestra Señora de Luján".



Alturria anticipó que mañana seguirá su recorrido con visitas a la Armada, Prefectura y Gendarmería, antes de que la gobernadora Kirchner y su gabinete la reciban a las 11 en la Casa de Gobierno.



El próximo jueves 26 de diciembre la imagen de la Virgen de Luján continuará su viaje hacia El Calafate, al otro día visitará 28 de Noviembre, Río Turbio y Rospentek y partirá hacia Río Grande, en Tierra del Fuego, donde permanecerá dos días, visitará Tolhuin el 30 y terminará el año en Ushuaia.



"Recibiremos el Año Nuevo en la ciudad más austral del mundo, para después enviarla a Buenos Aires, donde el 4 de enero se embarcará en el Almirante Irizar, para ser parte de la Campaña Antártica", agregó.



Alturria contó que, de regreso de la Antártida, la imagen continuará recorriendo el país durante dos años antes de su entronización definitiva en la Basílica de Luján.