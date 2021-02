La experiencia de Cecilia Román en Estados Unidos: "La idea es seguir buscando peleas afuera del país"

La sanjuanina María Cecilia Román, campeona mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo, fue derrotada el pasado sábado por la estadounidense Melissa Odessa Parker. La pelea se realizó en Hotel Caribe Royale, de Orlando, Estados Unidos y no había título en juego.

La sanjuanina dio batalla, pero en el fallo oficial dos jurados vieron ganar a la local. Brian Garry dio 78 a 74, Tina Griffith 80 a 72 y Alex Levin, dio empate en 76. La localía jugó un papel fundamental para la victoria de Parker en este caso.

El objetivo de Cecilia era tener más proyección a nivel internacional, por eso las ganas estuvieron puestas en hacer una buena pelea en el país donde está la meca del boxeo. La pugilista sanjuanina se mostró muy contenta con la posibilidad que se le abrió y agradeció:"No tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que me acompañaron en este desafío y a los que siempre están", señaló.

Román habló con DIARIO HUARPE y agradeció "por todos los mensajes que me han enviado, por el cariño y el aguante de siempre. Agradezco a Ledesma Box, Richard Meloni y a Barbie de Acero por esta oportunidad".

"Esta fue una experiencia inolvidable y mi lema es vamos siempre por más, lo mejor está por venir", aseguró la sanjuanina.

"Haber vuelto a pelear después de la pandemia, es altamente positivo. Yo retomé los entrenamientos el 15 de enero en Buenos Aires junto con mi entrenador Ledesma, si bien durante la pandemia no pude estar entrenando con ellos, pero lo hice en mi casa, traté de perder lo menos posible mi estado físico, para estar bien para cualquier compromiso que se presentara", dijo Román.

"Debo reconocer que no fui al 100%, porque al no conocer la rival, no pude hacer los entrenamientos con respecto a sus características, pero como estaba medianamente bien, aceptamos la pelea que apareció una semana antes, además de mi objetivo que era ir a pelear afuera. Me fue bastante bien, conocer el boxeo fuera de mi país era lo que yo quería para saber donde uno está parado", dijo.

"A partir de ahora tenemos un punto de partida para saber como tenemos que ir proyectándonos a nivel internacional, la idea es seguir buscando peleas afuera del país", señaló la pugilista.

Román destacó la pelea que tuvo, pero afirmó que "no eran las condiciones óptimas como para ponerlo en juego" en referencia al título mundial que ostenta. "Estuve mucho tiempo parada con el tema de la pandemia, era una distancia importante. Pero en la pelea yo creo que estuve a la altura de las circunstancias, ya que nosotros creemos que la ganamos a la pelea, pero los jueces vieron algo distinto, pero de todas maneras el saldo fue muy positivo y me sirve para seguir creciendo", cerró diciendo la campeona del mundo.