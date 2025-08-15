Publicidad
La Izquierda en San Juan anunció a su candidatos con fuertes críticas a Milei

Cristian Jurado, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad en San Juan, presentó la lista que competirá en las próximas elecciones legislativas. Hizo una fuerte crítica al gobierno nacional.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El excandidato a gobernador, Cristian Jurado, será el primer candidato de la coalición. (Foto gentileza)

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU) presentó este jueves 14 a sus candidatos de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo. El primer candidato a diputado nacional, Cristian Jurado, encabezó el acto y definió a la lista como “una trinchera de lucha contra el ajuste de Milei y Orrego”.

Jurado detalló que la nómina está integrada por Mauricio Núñez (PTS) como segundo suplente, Lucas Casciaro (Partido Obrero) como tercer titular, Gloria Cimino (Izquierda Socialista) como segunda titular, y él como primer diputado.

En su discurso, cuestionó a las demás fuerzas políticas al afirmar que “todas las listas buscan llevar al Congreso propuestas que favorecen a los grandes empresarios y corporaciones. Todas votaron el RIGI, que solo beneficia a un pequeño grupo de ricachones, y todas le votaron leyes a la ultraderecha de Milei”.

El dirigente sostuvo que el FITU recoge “las propuestas de las mayorías que sufren el ajuste: jubilados, familias y trabajadores de la discapacidad, docentes, trabajadores de la salud, científicos del Conicet y sectores populares”.

Frente al argumento oficial de que “no hay plata”, Jurado planteó un aumento general de salarios y la creación de empleo digno mediante obra pública. Para ello, propuso “terminar el acuerdo con el FMI, suspender el pago de la deuda externa y aplicar un fuerte impuesto a los ricos”. Según afirmó, estas medidas permitirían “empezar a resolver lo urgente” en el país.

