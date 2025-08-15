El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU) presentó este jueves 14 a sus candidatos de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo. El primer candidato a diputado nacional, Cristian Jurado, encabezó el acto y definió a la lista como “una trinchera de lucha contra el ajuste de Milei y Orrego”.

Jurado detalló que la nómina está integrada por Mauricio Núñez (PTS) como segundo suplente, Lucas Casciaro (Partido Obrero) como tercer titular, Gloria Cimino (Izquierda Socialista) como segunda titular, y él como primer diputado.

En su discurso, cuestionó a las demás fuerzas políticas al afirmar que “todas las listas buscan llevar al Congreso propuestas que favorecen a los grandes empresarios y corporaciones. Todas votaron el RIGI, que solo beneficia a un pequeño grupo de ricachones, y todas le votaron leyes a la ultraderecha de Milei”.

El dirigente sostuvo que el FITU recoge “las propuestas de las mayorías que sufren el ajuste: jubilados, familias y trabajadores de la discapacidad, docentes, trabajadores de la salud, científicos del Conicet y sectores populares”.

Frente al argumento oficial de que “no hay plata”, Jurado planteó un aumento general de salarios y la creación de empleo digno mediante obra pública. Para ello, propuso “terminar el acuerdo con el FMI, suspender el pago de la deuda externa y aplicar un fuerte impuesto a los ricos”. Según afirmó, estas medidas permitirían “empezar a resolver lo urgente” en el país.