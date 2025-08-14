El plazo de presentación de lista de candidatos para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre, cierra el domingo 17 de agosto, en San Juan algunos espacios decidieron confirmar sus boletas, mientras que otros esperarán a último momento para hacerlo. A continuación, el detalle de cada uno de los partidos o frentes a días del vencimiento del plazo electoral.

Confirmados

Provincias Unidas

El frente federal de Provincias Unidas tendrá a Emilio Baistrocchi al frente de la boleta, en el segundo lugar de la lista, se encuentra Paola Díaz, una docente, y el tercer lugar lo ocupará Pedro Rodríguez, un comisario mayor retirado. Como primera suplente se presentó a Silvia Guevara, licenciada en Trabajo Social; Martín Vega Sánchez, quien formó parte del equipo de Baistrocchi y Natalia Castro, una docente y licenciada en Ciencias de la Educación.

Cruzada Renovadora

Alfredo Avelín Nollens confirmó que encabezará la boleta del partido para las legislativas de octubre. La nómina de candidatos titulares se completa con Carmen Chimino y Alejandro Gómez, mientras que los suplentes serán Rosa Ana Aguirre, José Marcelo Pereyra Cuevas y Laura de Sisterna.

Partido Libertario

Los primeros en confirmar candidaturas fueron los del Partido Libertario. La presidenta del primer partido libertario que obtuvo personería en el país, Yolanda Agüero, será la cabeza de lista. Mientras tanto, la nómina se completa con Manuel Alejandro Galdeano, empresario vinculado al sector del transporte y el turismo, y Nancy Bárbara Illanes, docente identificada con el ámbito de la educación pública.

Sin confirmar

Frente Por San Juan

Tras el lanzamiento del frente Por San Juan, con Marcelo Orrego a la cabeza, los posibles candidatos comenzaron a sonar en el mundillo político. Si bien habrá que esperar hasta último momento, la opción Fabián Martín o Juan José Orrego liderando la lista sigue sosteniéndose en los pasillos. Si se elige a alguno de los dirigentes varones, todo indicaría que Laura Palma secundaría la lista y en el tercer escalón podría dejarse para el bloquismo, pero con la posibilidad de que sea uno de los dirigentes vinculados al partido centenario que viene trabajando con el orreguismo de antes.

Fuerza San Juan

Con el peronismo como partido central, el frente Fuerza San Juan ya tuvo reuniones en la búsqueda de congeniar las candidaturas. Es más, DIARIO HUARPE contó la reunión que se dio en Pocito en dónde tres nombres figuran como posibles líderes de la boleta como son Cristian Andino, Fabián Gramajo o José Luis Gioja. Esto se definirá sobre el fin de semana y de ello dependerá el resto de los posicionamientos de la boleta y a qué partidos les darán lugar.

La Libertad Avanza San Juan

La Libertad Avanza San Juan irá sola a las elecciones más allá que tiene adherentes de diferentes partidos como María Eugenia Raverta (PRO), Juan Sancassani (Partido Bloquista), Martín Turcumán (ADN). Justamente dos estos dirigentes perfilan para ser candidatos, como es el caso de Turcumán, quien podría liderarla, y Sancassani que podría ubicarse en el tercer lugar; la segunda en la boleta titular sería Mariana Coria.

Evolución Liberal

Si bien este espacio ya confirmó que Sergio Vallejos encabezará la lista, aún resta saber quiénes lo acompañarán. La intención es sumar nombres en las próximas horas para darlos a conocer antes del plazo de cierre de las candidaturas que es el domingo 17 de agosto.

Ideas de la Libertad

El sello Ideas de la Libertad, que formó parte del frente con LLA en el 2023, aún no presenta sus candidatos, pero ya trascendió que Gastón Briozzo podría encabezarla con el acompañamiento de Nery Mingolla, vicepresidente del partido, y la grilla titular la cerraría el médico Gonzalo Medina.

GEN

Generación para un Encuentro Nacional (GEN), presidido por Marcelo Arancibia, jugará en soledad en estas elecciones. Es que el espacio político, que en el 2023 participó de Unidos por San Juan, el lema que llevó a Marcelo Orrego a la gobernación, no pudo cerrar un acuerdo con ninguno de sus potenciales socios. La intención es presentar la lista en las próximas horas.

Frente Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

En este 2025, el Frente de Izquierda estará conformado por los cuatro partidos que tradicionalmente lo forman: Frente Izquierda, conformado por el MST, el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista. En este caso, el excandidato a gobernador, Cristian Jurado, sería quien encabece la lista, aunque habrá que esperar hasta este jueves para confirmarlo junto al resto de los integrantes de la boleta.