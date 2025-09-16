Huarpe Deportivo > Fútbol estadounidense
La jugadora Savannah DeMelo colpasó durante un partido causando preocupación
POR REDACCIÓN
La mediocampista estadounidense Savannah DeMelo se desplomó durante el primer tiempo del partido de la NWSL entre Racing Louisville y Seattle Reign, disputado en el estadio Lumen Field. La árbitra detuvo inmediatamente el juego y el personal médico ingresó al campo para asistir a la jugadora, que posteriormente fue trasladada a un hospital local. Tanto el club como la liga confirmaron que DeMelo se encuentra estable.
El incidente se produce meses después de que la futbolista de 27 años sufriera un episodio similar en marzo frente al Bay FC, tras lo cual fue diagnosticada con enfermedad de Graves e hipertiroidismo. Estas condiciones afectan la tiroides y pueden provocar fatiga extrema, taquicardias y dificultad respiratoria durante ejercicios intensos. La propia DeMelo relató que en ocasiones le resulta “insoportable” completar un partido de 90 minutos.
Tras lo ocurrido, el encuentro fue suspendido y será reprogramado. Racing Louisville y Seattle Reign expresaron públicamente su apoyo a la jugadora y reiteraron que la seguridad de los atletas es prioridad, destacando que se siguen los más altos estándares de atención médica en cada partido.
DeMelo, surgida del fútbol universitario con los USC Trojans, fue seleccionada por Racing Louisville en 2022 y debutó con la selección absoluta de Estados Unidos en 2023, participando en la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Su trayectoria también incluye títulos juveniles, como el Campeonato Femenino Sub 20 de la Concacaf en 2015 y la participación en mundiales juveniles.
