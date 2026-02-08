San Juan volvió a quedar en el centro del mapa minero mundial. Esta vez no fue por un anuncio gubernamental, sino por una definición estratégica de una de las compañías más influyentes del sector. Durante la presentación de su balance anual ante los mercados de Toronto y Estocolmo, Lundin Mining dejó en claro que su mayor apuesta global está en la provincia: el Distrito Vicuña fue señalado como el “proyecto estrella” de la compañía.

La afirmación llegó de boca de Jack Lundin, CEO de la minera, quien destacó que el desarrollo sanjuanino será la plataforma que permitirá a la empresa escalar posiciones hasta ubicarse entre los diez principales productores de cobre del mundo. La declaración no fue simbólica ni retórica: vino acompañada de cifras concretas y un ambicioso plan de inversiones.

Para este año, Lundin Mining asignó un presupuesto de 395 millones de dólares correspondiente a su participación del 50% en la sociedad que mantiene con BHP. Ese flujo de capital tendrá un impacto directo en Josemaría, uno de los proyectos clave del distrito, donde ya se proyectan trabajos intensivos de movimiento de suelos, compra de maquinaria pesada y ampliación de campamentos e instalaciones de obra.

A esto se suma el avance del Camino de Acceso Norte, una infraestructura vial considerada estratégica para la logística del emprendimiento, además de tareas de ingeniería de detalle y la gestión de permisos críticos para las próximas etapas. Todo este paquete de obras consolida a Vicuña como uno de los polos de desarrollo minero más relevantes del país.

En paralelo, la empresa ratificó que en diciembre de 2025 presentó formalmente la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Para el sector, este paso resulta clave, ya que otorga previsibilidad y estabilidad jurídica a proyectos de largo plazo y de enorme volumen de capital, como los que se desarrollan en la cordillera sanjuanina.

Otro hito esperado es la presentación, hacia fines del primer trimestre de 2026, de un informe técnico integrado que unificará el potencial de Josemaría y Filo del Sol. Ese documento actualizará las estimaciones de reservas de cobre, oro y plata, y será determinante para definir el cronograma definitivo de inversión y producción.

Con estas definiciones, Lundin no solo refuerza la confianza en San Juan, sino que también envía una señal contundente al mercado internacional: la provincia se consolida como un activo estratégico en la transición energética y en el futuro del cobre a escala global.