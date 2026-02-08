"Toky", el Dogo Argentino que conquistó Nueva York: la historia del campeón cordobés del Westminster

Un ejemplar de Dogo Argentino criado en la provincia de Córdoba se consagró en una de las competencias caninas más exigentes y prestigiosas del mundo. “Toky Del Totoral” se alzó con el título de “Mejor de la Raza” (Best of Breed) en la histórica 150ª edición del Westminster Kennel Club Dog Show, celebrada en el Javits Center de Manhattan, Nueva York.

El certamen, fundado en 1877 y considerado el más antiguo y exclusivo de Estados Unidos, reunió a los ejemplares de élite de cada raza reconocida a nivel internacional. Toky, proveniente del criadero cordobés “El Totoral”, compitió dentro del Grupo de Trabajo (Working Group), donde se evalúan perros de gran porte, estructura atlética y temperamento firme.

Frente a competidores de primer nivel mundial, el dogo argentino cautivó a los jueces con su morfología equilibrada, su musculatura definida, su andar armonioso y su carácter templado, cumpliendo de manera casi ejemplar con el estándar oficial de la raza. Su blancura impecable y su presencia imponente en el ring fueron factores destacados por los especialistas presentes.

Un triunfo con sello argentino

La victoria de Toky representa un hito significativo para la cinofilia nacional. El Dogo Argentino es la única raza originaria de Argentina reconocida por las federaciones caninas internacionales, creada en la década de 1920 por el médico Antonio Nores Martínez. Este logro no solo corona años de trabajo dedicado y selección genética responsable por parte del criadero El Totoral, sino que también reivindica y proyecta la crianza profesional argentina en el escenario global.

Consagrarse en Westminster valida la calidad genética de los ejemplares nacionales y posiciona a los criaderos locales como referentes competitivos frente a las potencias tradicionales de Europa y Norteamérica.

Un legado que trasciende la pista

Más allá del título, el triunfo de “Toky Del Totoral” en esta edición histórica del Westminster es un motivo de orgullo nacional y un reconocimiento al esfuerzo silencioso de criadores, handlers y especialistas que trabajan en la preservación y mejora de la raza. El dogo argentino, concebido originalmente para la caza mayor, se consolida así ante el mundo como un emblema de fortaleza, nobleza y elegancia con identidad propia.

Toky regresa a la Argentina habiendo escrito una pági