Cúneo Libarona defendió bajar la edad de imputabilidad: “El chico sabe lo que hace”

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se refirió a los proyectos de reforma penal impulsados por el Gobierno, entre los que destaca la polémica propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. En una entrevista radial, el funcionario sostuvo con firmeza la necesidad de la modificación, al argumentar que los adolescentes de hoy tienen plena conciencia de sus actos.

Fundamentos del nuevo régimen penal juvenil

El proyecto, que será tratado en la Cámara de Diputados el próximo jueves, busca modificar el régimen penal juvenil vigente. Cúneo Libarona defendió la iniciativa al considerar que el actual sistema genera un mensaje de impunidad. “El mensaje de los menores es ‘delincamos que total tenemos impunidad’. Y de la policía es ‘detenemos a la gente y en un minuto salen’”, afirmó.

El ministro describió una realidad donde, según su visión, existen bandas que emplean a menores para cometer delitos, aprovechando su condición de inimputables. “Tenés el empleo de los mayores sobre los menores, que está también contemplado en el Código Penal con pena grave, donde los usan. Como escalan, son los que suben a las casas o sustraen automóviles. Tenés bandas de chiquilines gobernados y cada vez más”, explicó.

Sobre el debate central acerca de la capacidad de comprensión de un adolescente, Cúneo Libarona fue contundente: “Hoy, ese chico de 16 años, o el menor, el de 15 y 14, conoce perfectamente lo que hace, qué es está bien, qué está mal, actúa con dolo”. Aseguró que los “requisitos” para la imputabilidad –conocimiento y voluntad– están presentes en los jóvenes de hoy, a diferencia de lo que podía suceder décadas atrás.

Otros temas de agenda: aborto, femicidio y una renuncia frustrada

Durante la extensa entrevista, el titular de Justicia se refirió a otros temas sensibles. Sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, descartó cualquier intento de derogación o modificación por parte del Gobierno. “El aborto ya está, lo desmentimos absolutamente, no hay ningún interés del Gobierno de dar marcha atrás”, afirmó, aunque añadió que esta postura es válida “al menos ahora”.

Respecto a la figura penal del femicidio, Cúneo Libarona anunció que se buscará una reformulación para hacerla más precisa y evitar cuestionamientos constitucionales. “Se mantiene la plataforma fáctica y el hecho para que nadie logre impunidad, pero se la precisa porque es imprecisa”, señaló, aludiendo a críticas académicas sobre su redacción actual, que para algunos genera una discriminación inversa al proteger solo a la mujer víctima.

El ministro también reveló detalles personales sobre su renuncia frustrada en 2025. Contó que, tras decidir dejar el cargo, recibió llamadas de Karina y Javier Milei pidiéndole que se quedara. “Me llamaba Karina diciéndome por distintas razones que yo era muy valioso, muy considerado, de confianza y demás, y pidiéndome ‘quedate’. A la media hora me llama Javier, efusivo como es él, ‘yo te quiero mucho… de ninguna manera’”, relató. Esa intervención directa de los Milei lo hizo reconsiderar y continuar en su puesto.

Con el debate parlamentario a la vuelta de la esquina, las declaraciones de Cúneo Libarona reavivan una discusión compleja que enfrenta concepciones sobre la niñez, la adolescencia y el sistema de justicia, en el marco de una agenda de reformas penales que el Gobierno considera urgentes para la seguridad pública.