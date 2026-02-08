Los gremios docentes de San Juan activan su propio calendario interno luego de que el Gobierno provincial no formalizara una propuesta salarial y planteara aumentos en dos tramos —marzo y junio—, las organizaciones sindicales resolvieron convocar a plenarios y asambleas para fijar postura antes del próximo encuentro con el Ejecutivo.

El objetivo es claro: llegar a la mesa del jueves 12 con un mandato explícito de las bases. En ese marco, UDAP ya tenía programado para este lunes un plenario con delegados y referentes, que se realizará pese a la ausencia de una oferta concreta. La conducción del gremio buscará analizar el escenario planteado por el Gobierno, evaluar el contexto económico y ordenar un posicionamiento común de cara a la continuidad de la negociación.

Si bien no hubo números sobre la mesa, desde el sindicato remarcan la necesidad de debatir con los afiliados los alcances del planteo oficial y las expectativas salariales para el inicio del ciclo lectivo. La falta de precisiones obliga a postergar definiciones de fondo hasta después del nuevo encuentro paritario, aunque el malestar por la demora en una propuesta formal ya empezó a sentirse en las escuelas.

En la misma línea se mueve AMET. El gremio que nuclea a docentes de educación técnica también convocó a una reunión de delegados para este lunes, desde las 9 de la mañana. Allí se realizará un balance de la primera paritaria del año y se discutirá la estrategia que llevarán a la próxima cita con el Gobierno. La intención es unificar criterios y recoger las inquietudes del sector, en un contexto de inflación persistente y reclamos por recomposición salarial.

Desde UDA, en tanto, optaron por una postura más cautelosa. Por ahora no confirmaron reuniones con las bases y señalaron que aguardarán lo que ocurra el jueves para definir los pasos a seguir. La conducción del gremio entiende que sin una oferta concreta resulta prematuro activar instancias de consulta, aunque no descartan hacerlo si la negociación continúa dilatándose.

Cabe recordar que el viernes pasado, durante la primera reunión paritaria de 2026, el Gobierno provincial expuso la situación general de las finanzas públicas y manifestó su voluntad de otorgar aumentos en marzo y junio, sin precisar porcentajes ni mecanismos de actualización. Ante ese escenario, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

Con el calendario apretado y el inicio de clases cada vez más cerca, las asambleas docentes se perfilan como un termómetro clave del clima en el sector. El mensaje que surja de los plenarios de este lunes será determinante para marcar el pulso de la negociación y anticipar si el conflicto puede escalar o encaminarse hacia un acuerdo.