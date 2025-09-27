A través de una serie de investigaciones coordinadas, las autoridades lograron identificar al individuo conocido como "Pequeño J", presunto ideólogo del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El sujeto fue reconocido como Tony Janzen Valverde Victoriano, de nacionalidad peruana y 20 años de edad, originario del departamento de La Libertad. El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, solicitó su captura a nivel internacional, con la intervención de la fiscal Lorena Pecorelli.

La identificación del sospechoso se basó en múltiples elementos. A pesar de que los cuatro detenidos en la causa se negaron a declarar oficialmente, sus relatos extraoficiales mencionaron por primera vez el nombre del narcotraficante. Posteriormente, el fiscal accedió a una testigo clave que proporcionó datos precisos y permitió obtener el número de teléfono del prófugo. El rastreo de las antenas de telefonía celular estableció que "Pequeño J" mantuvo encuentros antes y después del crimen con Matías Ozorio, su presunto ladero, quien también es buscado con una alerta roja de Interpol y se cree que estuvo presente en el triple homicidio como garante de las órdenes del narcotraficante.

La ubicación del teléfono de Valverde Victoriano permitió allanar su último refugio conocido, una vivienda en Isidro Casanova, partido de La Matanza. En el procedimiento, efectivos de la División de Investigaciones Delictuales (DDI) de La Policía Bonaerense secuestraron documentación, una pistola calibre .40 y un pantalón con manchas de sangre, que será sometido a análisis para determinar su posible vinculación con las víctimas.

Consultadas por el fiscal Arribas, las autoridades peruanas confirmaron que Valverde Victoriano posee antecedentes penales en su país de origen. Además, se investiga su ingreso ilegal a la Argentina, al igual que otro ciudadano peruano detenido en el caso, Miguel Ángel Villanueva Silva, quien habría facilitado el asentamiento irregular del joven narco. Ninguno de los dos figura en expedientes locales por narcotráfico, y no se registran parientes directos de Valverde con situación migratoria regular en el país.