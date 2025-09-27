El ciclo de ensayos abiertos "Ensayos con Sed" presenta su sexta edición el domingo 5 de octubre a las 21:00 horas en Terraza 4.20, ubicada en Avenida Libertador 1473. La función tendrá lugar en la terraza del establecimiento, un espacio no convencional que sirve de marco para este proyecto.

En esta ocasión, se presentará el trabajo en progreso titulado "La Pringada". La obra describe el frío del arrabal que inunda un conventillo, presentando la historia de una mujer inusual que rompe estructuras y se enfrenta al cambio. El texto está descrito como una pieza concebida para las personas que se encuentran "del otro lado". La actuación está a cargo de Silvi Carrizo, con dirección y dramaturgia de María de los Ángeles Carbajo y producción de Romi Ríe.

"Ensayos con Sed" se define como un ciclo dedicado a mostrar bocetos de obras y procesos creativos en desarrollo. Su objetivo principal no es solo exhibir los avances de los procesos de creación teatral, sino también evidenciar cómo el contexto específico —un bar— interviene en el trabajo de las personas dedicadas a las artes escénicas. Factores como la modificación del espacio, la luz natural o artificial, el ruido ambiental y la presencia del público son considerados parte integral de la experiencia. La iniciativa surge de la conciencia de que hacer teatro en el contexto actual es un acto de resistencia, tomando nuevos lugares como trincheras para la creación artística.

Para adquirir las entradas, es necesario contactarse al número de teléfono 2644406033. El derecho a show da acceso a la presentación en el mencionado horario y lugar.