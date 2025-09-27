Los restos de Gabriel Tomás Olivera Silva, el joven sanjuanino de 22 años asesinado en Chile el pasado 14 de septiembre, fueron repatriados a la provincia en la madrugada de este sábado. El cuerpo arribó a las 3:00 horas, tras un operativo logístico complejo debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron la región de Cuyo.

De acuerdo con lo expresado por familiares, el sepelio se realizará este sábado a las 14:00 horas en el cementerio El Palmar, ubicado en la calle 9 de Julio. Previo al entierro, entre las 11:30 y las 13:30 horas, amigos y seres queridos tendrán la oportunidad de darle el último adiós. Agustín Olivera, hermano de la víctima, señaló que si bien la pena es permanente, el hecho de poder tenerlo en casa proporciona un consuelo para la familia.

El Gobierno de San Juan intervino para gestionar y costear los trámites de repatriación, lo que permitió la concreción del operativo. Respecto al caso judicial, se informó que el presunto autor material, un ciudadano chileno de 40 años identificado con las siglas H.E.C.C., se mantiene detenido. La Fiscalía de la región de Atacama, en Chile, dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Copiapó continúe con la investigación, la cual tiene un plazo de tres meses para recabar evidencias de cara al futuro juicio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sargento Aldea y Brasil, en la ciudad de Vallenar, cuando Olivera Silva, quien se desempeñaba como artesano callejero, sufrió una herida cortopunzante en el tórax. A pesar de ser atendido y trasladado a un centro asistencial, falleció a causa de la gravedad de la lesión.