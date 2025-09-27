El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan anunció oficialmente la nómina de artistas que participarán en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol. El evento se desarrollará durante tres jornadas, desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de noviembre, en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

La programación confirmada establece que el jueves 20 de noviembre se presentarán Sabroso, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos. Para el viernes 21 de noviembre está previsto el recital de Estelares y Ciro y Los Persas. El cierre de la fiesta, el sábado 22 de noviembre, estará a cargo de Emanero, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole.

Esta edición se realizará bajo el lema "San Juan, mi tierra querida" y contará con una combinación de artistas de reconocimiento nacional y figuras del ámbito local. La confirmación de la grilla se produce en el marco de las acciones de promoción del evento, que incluyeron una presentación oficial en la Ciudad de Buenos Aires orientada a posicionar a la provincia como destino turístico y de negocios.