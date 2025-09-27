Rey Garufa, el mejor tributo a Los Redondos, se presenta por primera vez en San Juan.

La escena musical sanjuanina se prepara para vivir un acontecimiento especial. Por primera vez, los ecos de "La Renga", "Ji Ji Ji" y "Vencedores Vencidos" resonarán en la voz de la banda considerada la mejor tributo a Los Redondos de Ricota del país. Rey Garufa confirmó su llegada a la provincia para ofrecer un recital único e histórico.

La cita es el viernes 17 de octubre desde las 22 horas en la Sala Hugo, un espacio que se vestirá de gala para albergar la energía y el espíritu de una banda que ha sabido capturar la esencia del legendario grupo de Indio Solari y Skay Beilinson. Este evento marca un hito para los seguidores locales del rock nacional, quienes hasta ahora debían viajar a otras provincias para experimentar la calidad de este tributo.

Publicidad

Rey Garufa no es simplemente una banda de covers; se ha consolidado como un fenómeno cultural que revive con pasión y rigor musical el repertorio que soundtrackeó la vida de generaciones. Su presentación promete ser "la verdadera fiesta ricotera", un espacio donde la nostalgia se fusiona con la energía del presente para crear una noche inolvidable. Para los fanáticos, es la oportunidad de vivir, cantar a gritos y sentir en comunidad la música que forjó la identidad del under argentino.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de forma física en puntos de venta tradicionales como Farmacias Echegaray y Hoffmann Instrumentos Musicales,o de manera online a través de la plataforma entradaweb.com.ar, donde también se puede acceder directamente al proceso de compra mediante el siguiente enlace: https://www.entradaweb.com.ar/evento/e891abc5/step/1.

Publicidad

La expectativa es alta. Que sea la primera vez que Rey Garufa pise San Juan agrega un componente de expectativa única a un evento que ya de por sí se anuncia como imperdible.