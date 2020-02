La justicia porteña dictó prisión preventiva a un hombre acusado de hacer grooming a un niño

2020-02

La justicia porteña dictó 90 días hábiles de prisión preventiva para un hombre de 23 años acusado por el delito de grooming (engaño pederasta), ya que fue acusado de intentar abusar de un niño de 11 años al que contactó a través de la red social Instagram.



Norberto Tavosnanska, juez interino a cargo del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 25 de la ciudad de Buenos Aires, dispuso dicha sentencia, que vence el próximo 12 de junio, y en ella aseguró que "la existencia de diálogos entre imputado y víctima -de contenido sexual en su mayoría- no caben duda que existieron".



También destacó la insistencia del imputado quien "en todo momento" quiso mantener el diálogo con el menor haciéndole saber que "los padres no debían enterarse en ningún momento de lo que estaba ocurriendo", reportó I-Judicial.



Durante el proceso judicial la fiscalía indicó que al acusado "se le imputaba la responsabilidad" de intentar, el pasado 26 de enero, "abusar sexualmente" de un niño de "11 años, y para convencerlo de un encuentro sexual lo contactó y le envió durante un lapso prolongado de tiempo mensajes a través de la red social Instagram".



En este sentido, apuntó que "en el caso, la magnitud de la pena podría no ser de ejecución condicional" y agregó que "para la fiscalía se encuentra probado el delito de grooming".



La defensa argumentó que "se hizo un allanamiento, se le secuestraron dispositivos electrónicos, se realizó una pericia, una Cámara Gesell y no se encontró material achacable a su asistido, y de los elementos secuestrados se realizó una copia forense del material con lo cual se podría justificar una entorpecimiento del proceso y no hay riesgo".



Además, explicó que "estos diálogos fueron señalados entre dos adultos, ya que una parte de la conversación fue realizada entre el imputado y el padrastro" del niño.



En respuesta a esta declaración el magistrado consideró que "en el momento en que se estaban llevando a cabo esas conversaciones el imputado no sabía que se encontraba hablando con un adulto, ya que creía que estaba conversando con" la víctima, y remarcó que "recién con posterioridad a dicha situación esa cuestión pudo ser advertida por el imputado".



El juez aseguró que las declaraciones que el nene hizo ante la Cámara Gesell fueron "contundentes y acordes en cuanto a las pericias realizadas de los mensajes que fueron intercambiados por Instagram".



"Estamos en el inicio de la pesquisa, sólo fue analizada la red social Instagram", apuntó Tavosnanska, haciendo referencia que aún resta analizar el "resto de redes sociales", y remarcó que al momento de concurrir al domicilio pactado con el niño lo hizo con "preservativos, dinero y con una jeringa llevando droga, vinculada con la posibilidad de realizar actos sexuales".



El grooming es un término en lengua inglesa que se utiliza para hacer referencia a todas las conductas o acciones que realiza un adulto para ganarse la confianza de un menor de edad con claros fines sexuales.