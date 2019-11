La Juventus de Dybala e Higuaín recibe al Atlético de Madrid de Simeone por la Champions League

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Juventus, con los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, recibirá hoy al Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, en uno de los partidos destacados de la quinta fecha de la Liga de Campeones de Europa, que también tendrá el cruce entre Real Madrid y París Saint Germain.



Ambos partidos comenzarán a las 17, hora argentina. El primero se jugará en Turín, televisado por ESPN, mientras que el otro choque estelar será en el estadio Santiago Bernabéu y contará con transmisión de Fox Sports.



En Italia habrá un partido clave por el primer lugar del grupo D ya que Juventus, que tiene asegurado el pase a a los octavos de final, lo lidera con 10 puntos y Atlético de Madrid, que también tendrá a Ángel Correa en el plantel, es su escolta con 7 y necesita del triunfo para también ganarse la clasificación.



Por su parte, París Saint Germain, con los argentinos Mauro Icardi, Ángel Di María y Leandro Paredes, pondrá en juego su invicto y puntaje ideal en la casa de Real Madrid.



Por el grupo C, Manchester City, el puntero con 10 unidades, recibirá al ucraniano Shakhtar Donetsk con Nicolás Otamendi pero sin Sergio Agüero, quien se perderá "varios partidos" por una lesión en un tendón, según confirmó hoy el entrenador español Josep "Pep" Guardiola.



En el grupo B se concretará en el debut en "Champions" del portugués José Mourinho al frente de Tottenham, que tendrá a Giovani Lo Celso y Juan Foyth y no a Erik Lamela, por lesión.



La jornada de la Champions League, que se completará mañana, tendrá además los siguientes partidos:



Grupo A: Galatasaray-Brujas.



Grupo B: Estrella Roja-Bayern Múnich.



Grupo C: Atalanta (José Palomino y Alejandro Gómez)-Dinamo Zagreb.



Grupo D: Lokomotiv Moscú-Bayer Leverkusen (Lucas Alario).