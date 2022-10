Este miércoles el proyecto de ley que ayudaría a los huérfanos por Covid-19 será presentado por el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, pero para que pase a otras instancias antes deberá ser aprobado por la Comisión de Previsión Social. DIARIO HUARPE habló con Belén Icazatti, la coordinadora del grupo que creó el proyecto.

Es así que este miércoles habrá una reunión muy importante, ya que en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes estará presente la defensora nacional de Niños Niñas y Adolescentes, Marisa Graham. En la ocasión, Allende sacará a la luz el proyecto y la importancia de que se apruebe. El apoyo de la defensora es de gran importancia, sin embargo, al no tener la aprobación la Comisión Previsión Social no puede pasar a otra instancia

La iniciativa comenzó hace más de un año cuando los integrantes del grupo Viudas, Viudos y Huérfanos del Covid-19 realizaron un boceto para la presentación de un proyecto que pedía por los niños que perdieron a sus papás durante la pandemia. El siguiente paso fue contactar a Allende, ya que es parte de la Comisión de la Familia en la Cámara de Diputados de la Nación.

El grupo surgió desde la unión vecinal de la que Icazatti es organizadora, junto con el resto de los miembros que durante la pandemia contuvieron a personas con nebulizadores, oxímetros y luego comenzaron a ayudar con mercadería a la gente aislada. Cuando emergieron los huérfanos del Covid-19, se dieron cuenta de que no iban a poder con eso.

“Eran muchos niños que llegaron a nosotros porque sabían que ayudábamos con el tema del virus, niños huérfanos que no los amparaba ninguna ley. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que nuestra ayuda ya no podía cubrir las necesidades de chicos que habían perdido a sus padres y que quedaron a cargo, por ejemplo, de abuelas que de repente se tuvieron que hacer cargo de tres niños o más”. agregó. “Fue ahí cuando comenzamos a indagar algún tipo de ley que los amparara, pero no existía ni existe ninguna, así nació el proyecto", dijo.