Durante las últimas horas del jueves, una unidad de la Red Tulum sufrió un violento ataque mientras realizaba su recorrido habitual por el departamento de Pocito. Se trata de un colectivo perteneciente a la línea 244 de la Empresa Mayo, el cual terminó con daños materiales luego de que desconocidos arrojaran piedras contra el vehículo.

El incidente ocurrió en el trayecto que conecta Pocito con las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson. Según el reporte, el proyectil impactó directamente contra un lateral de la unidad, provocando que una de las ventanillas estallara por completo.

Publicidad

De acuerdo al testimonio de algunos pasajeros, el impacto de una piedra terminó reventando una de las ventanillas, aunque en ese asiento, afortunadamente, no viajaba ninguna persona.

Usuarios frecuentes de este servicio confirmaron que la situación es persistente, pues remarcaron que son diarios los ataques con intenciones de robo o simplemente, hacer daño.

Publicidad

Esta problemática no es nueva para el sector transporte. El año pasado, autoridades del Ministerio de Gobierno intervinieron ante reclamos similares de choferes y empresarios, enfocándose principalmente en conflictos reportados en Chimbas.