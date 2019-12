La llegada de Brian Fernández a Colón es una posibilidad y Prediger está descartado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La llegada a Colón de Santa Fe del delantero Brian Fernández, de reciente paso por Portland Timbers de la Major League Soccer, es una posibilidad que "por el momento no está cerca de concretarse", en tanto está descartada la de Sebastián Prediger, dijeron voceros del club "sabalero".



Las fuentes señalaron que la incorporación de Fernández, quien debutó en Defensa y Justicia y tuvo un paso por Racing Club, es una "vieja aspiración del presidente José Vignatti y le interesa al técnico (Diego) Osella", pero en el terreno de lo concreto "por el momento no hay novedades que comunicar".



El delantero, nacido en la ciudad de Santa Fe y simpatizante de Colón, "es una de las posibilidades pero no la única", según aclaró la fuente ante una consulta de Télam.



Colón incorporará entre cuatro y cinco refuerzos, entre ellos un delantero con gol y un marcador central, pero la llegada de Prediger no es factible debido a que el técnico considera que tiene bien cubierta la mitad de la cancha con Rodrigo Aliendro, Matías Fritzler, Federico Lértora, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia.



En cuanto a jugadores que podrían emigrar, trascendió un interés de Mario Sciacqua, por llevarse a Godoy Cruz de Mendoza al zaguero Guillermo Ortiz, y que como alternativa maneja la opción de Lucas Acevedo.



El plantel de Colón iniciará sus trabajos de pretemporada el 3 de enero, cuando se reúna con el nuevo cuerpo técnico en el predio que el club posee a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario.