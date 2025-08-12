Este lunes 11, el programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López, emitido en HUARPE TV por TDA 19.2, recibió a Josefina Correa, la emprendedora sanjuanina al frente de "Lo de Josefa", un proyecto artesanal que fusiona creatividad y dedicación con su artesanías hechas de porcelana. Su camino como emprendedora comenzó en 2018, de forma autodidacta. "Yo comencé haciendo accesorios para mí y ahí dije 'me voy a poner con esto que me gusta realmente'".

La clave de la durabilidad de sus piezas es la porcelana fría y flexible, un material que "no se rompe, puede estar expuesta al Sol y no le pasa nada". Entre la variedad de productos, "Lo de Josefa" ofrece:

Aritos miniatura, que pueden tipo muñequitos o frutillitas, que dijo que son las que más se venden

Pizarras con mini tizas: se entregan con formitas, por ejemplo de patitos, que llaman la atención a los peques.

Escarapelas personalizadas con diseños como mini medialunas, otras con forma de Pepa Pig, capibaras con bandera, y empanadas, entre otras.

Collares tipo charm.

Clips para cuadernos y espejitos personalizados.

Souvenirs

Ositos de tipo gomita, siendo este el producto estrella, ya que es lo que más atrae a niñas y mamás.

Josefina explicó que, a diferencia de los productos en serie, "hacer las figuritas toma alrededor de una hora. El proceso completo de secado y barnizado llevan mucho tiempo y aprendizaje".

Más allá de la creación, la joven comparte su arte a través de talleres para niños que imparte todos los miércoles, a las 18 horas, en el Instituto Laureley. En estos talleres, los niños "aprenden de todo, es manualidad y pintura buscando jugar y experimentar", con sesiones dedicadas a la porcelana fría los primeros días del mes.

"Lo de Josefa" gestiona sus pedidos principalmente a través de Instagram (@lodejosefa), donde la mayoría son personalizados. Además de encontrarlos ahí, también participan en ferias los fines de semana.

Por último, la emprendedora contó su sueño, "tener mi propio taller, poder exponer todo lo que hago y seguir dando clases, que me encanta, es algo que lo disfruto muchísimo".