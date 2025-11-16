Noventa sanjuaninas serán parte del programa Mujeres + Mineras

Noventa mujeres de Jáchal, Calingasta e Iglesia fueron las seleccionadas para participar de Mujeres + Mineras. el programa destinado a mujeres emprendedoras de los departamentos mineros con el objetivo de acompañar el desarrollo de sus proyectos productivos.

El grupo dará inicio al ciclo de capacitación denominado "El poder de las conexiones", vinculado a redes sociales y comunicación digital. Son treinta mujeres por cada departamento que comenzarán el 17 de noviembre en Calingasta y el 18 del mismo mes, en Iglesia y Jáchal. Esta etapa de formación se extenderá hasta el 5 de diciembre e incluirá en otras instancias el abordaje de temas como educación financiera y comercio electrónico.

Ullum, Sarmiento y Valle Fértil, serán los departamentos en los que continuará el programa con dinámica similar y a partir de febrero de 2026.

El programa Mujeres + Mineras en San Juan es el resultado de la sinergia entre los ministerios de Minería y el de Producción, Trabajo e Innovación. Acompañarán en su implementación WIM Argentina, el departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), en las etapas de formación y capacitación.